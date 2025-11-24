Haberler

Tartıştığı otel sahibi baba ve oğlunu öldüren avukat kimdir?

Tartıştığı otel sahibi baba ve oğlunu öldüren avukat kimdir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesi, Bahçıvan Mahallesi'nde sabaha karşı saat 03.00 civarında edinilen bilgilere göre, avukat B.K.'nın oteli ziyaret etmesi üzerine otel sahipleri baba ve oğlu ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle, avukat silahını çekerek baba ve oğlunu vurdu. Peki, Tartıştığı otel sahibi baba ve oğlunu öldüren avukat kimdir? Detaylar...

Bir otel sahibi olan baba ve oğlunun hayatına son veren avukatın kim olduğu konusu büyük bir merakla araştırılıyor. Tartışmanın ardından gerçekleşen bu trajik olay, toplumda büyük bir şoke etkisi yarattı. Peki, Tartıştığı otel sahibi baba ve oğlunu öldüren avukat kimdir?

TARTIŞTIĞI OTEL SAHİBİ BABA VE OĞLU ÖLDÜREN AVUKAT KİMDİR?

Van'ın yoğun bölgelerinden İpekyolu ilçesi, Bahçıvan Mahallesi'nde sabaha karşı saat 03.00 civarında korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, avukat B.K.'nın oteli ziyaret etmesiyle otel sahipleri olan baba ve oğlu arasında şiddetli bir tartışma başladı.

Tartışmanın kısa sürede kontrolden çıkması üzerine, avukat B.K. silahını çekerek baba ve oğlunu vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemelerine göre, her iki kişi de yaşamını yitirdi.

Tartıştığı otel sahibi baba ve oğlunu öldüren avukat kimdir?

Olay sonrası avukat B.K. ve yanında bulunan ağabeyi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cesetleri, detaylı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Van Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı ve tartışmanın nedeninin yanı sıra cinayete götüren sebepler üzerinde titizlikle duruyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal'i mezarında bile rahat bırakmamışlardı! İfadeleri de skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.