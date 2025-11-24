Bir otel sahibi olan baba ve oğlunun hayatına son veren avukatın kim olduğu konusu büyük bir merakla araştırılıyor. Tartışmanın ardından gerçekleşen bu trajik olay, toplumda büyük bir şoke etkisi yarattı. Peki, Tartıştığı otel sahibi baba ve oğlunu öldüren avukat kimdir?

TARTIŞTIĞI OTEL SAHİBİ BABA VE OĞLU ÖLDÜREN AVUKAT KİMDİR?

Van'ın yoğun bölgelerinden İpekyolu ilçesi, Bahçıvan Mahallesi'nde sabaha karşı saat 03.00 civarında korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, avukat B.K.'nın oteli ziyaret etmesiyle otel sahipleri olan baba ve oğlu arasında şiddetli bir tartışma başladı.

Tartışmanın kısa sürede kontrolden çıkması üzerine, avukat B.K. silahını çekerek baba ve oğlunu vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemelerine göre, her iki kişi de yaşamını yitirdi.

Olay sonrası avukat B.K. ve yanında bulunan ağabeyi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cesetleri, detaylı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Van Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı ve tartışmanın nedeninin yanı sıra cinayete götüren sebepler üzerinde titizlikle duruyor.