Tarsus okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Tarsus'ta okul yok mu (Tarsus Kaymakamlığı)?

Hava koşullarının olumsuz seyretmesiyle birlikte 13 Şubat Cuma Tarsus'ta okullar tatil mi sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Öğrenci, veli ve öğretmenler Tarsus Kaymakamlığı kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

TARSUS KAYMAKAMLIĞI UYARDI

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden gelen son değerlendirmelere göre; 13.02.2026 Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren Mersin, Adana ve Kahramanmaraş'ta aralıklarla kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Adana'nın kuzey ve doğusu ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yer yer şiddetli (50-100 kg/m2), öğleden sonra Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Gaziantep'in batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TARSUS OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.