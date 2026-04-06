Tarihte bugün ne oldu? 6 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?
6 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplum yaşamında iz bırakan olayların yaşandığı, önemli dönüm noktalarının kaydedildiği ve hafızalarda derin etkiler bırakan özel bir gündür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 6 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?
6 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda etkili olayların yaşandığı, dönüm noktası niteliğindeki gelişmelerle hatırlanan özel bir gündür. Bu tarihte kayda geçen önemli olayların ayrıntıları haberin devamında sizleri bekliyor.
ÖNEMLİ OLAYLAR
- 1917 – ABD, I. Dünya Savaşı’na resmen katıldı: ABD Başkanı Woodrow Wilson’un onayıyla Kongre, Almanya’ya savaş ilan etti ve Birinci Dünya Savaşı’na katıldı, bu savaşın seyrini etkiledi.
- 1896 – Modern olimpiyatların açılışı: Modern çağın ilk Olimpiyat Oyunları Atina’da resmen başladı; 14 ülkeden 241 sporcu yarıştı.
- 1326 – Bursa’nın Osmanlılar tarafından fethi: Osmanlı Beyliği Bursa’yı Bizans’tan alarak erken dönemde önemli bir başkent yaptı (tarihi kaynaklara göre).
- 1909 – Gazeteci Hasan Fehmi Bey’in öldürülmesi: Serbesti Gazetesi yazarı olan Hasan Fehmi Bey bu tarihte suikast sonucu yaşamını yitirdi; bu olay 6 Nisan’ı “Öldürülen Gazeteciler Günü” olarak anılmasına yol açtı.
- 1920 – Anadolu Ajansı’nın kuruluşu: Türkiye’nin en köklü haber ajanslarından Anadolu Ajansı’nın temelleri bu günde atıldı.
DOĞUMLAR
- Raphael (1483): İtalyan Rönesans ressamı ve mimar; zarif kompozisyonlarıyla sanat tarihinde iz bıraktı.
- James D. Watson (1928): ABD’li biyolog, genetikçi ve Nobel ödüllü bilim insanı.
- Michele Bachmann (1956): Amerikalı politikacı ve eski Kongre üyesi.
- Ian Paisley (1926): Kuzey İrlanda’da politik figür ve lider; dini ve siyasi etkisiyle tanındı.
- Billy Dee Williams (1937): ABD’li aktör; özellikle Star Wars serisindeki Lando Calrissian rolüyle ünlendi.
ÖLÜMLER
- I. Richard (1199): İngiltere Kralı “Aslan Yürekli Rişar”.
- Raphael (1520): İtalyan Rönesans ustası ressam ve mimar.
- Albrecht Dürer (1528): Alman ressam ve gravür sanatçısı.
- Igor Stravinsky (1971): Rus besteci ve müzik tarihinin en etkili isimlerinden biri.
- Isaac Asimov (1992): ABD’li bilimkurgu yazarı ve bilim popülerleştiricisi.
- Rainier III (2005): Monako Prensi; uzun süre hüküm sürdü.