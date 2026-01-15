Tamar Tanrıyar kimdir, ne iş yapıyor? Tamar Tanrıyar kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Cemiyet hayatının tanınmış ailelerinden birine mensup olan Tamar Oner Tanrıyar, eğitim geçmişi, kariyer tercihleri ve özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Haçik Oner'in büyük kızı olarak bilinen Tamar Tanrıyarkimdir, ne iş yapıyor? Tamar Tanrıyar kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde.

TAMAR TANRIYAR KİMDİR, KİMİN KIZI?

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden biri olan Tamar Oner Tanrıyar, köklü bir aileden gelmesi ve sanat dünyasına duyduğu ilgiyle öne çıkan bir isimdir. Haçik Oner'in büyük kızı olarak bilinen Tamar Tanrıyar, hem eğitim hayatı hem de kariyer tercihleriyle dikkat çekmiştir.

1982 yılında dünyaya gelen Tamar Oner Tanrıyar, eğitimine İstanbul'daki köklü Ermeni eğitim kurumlarından biri olan Aramyan Uncuyan İlköğretim Okulu'nda başlamıştır. İlk ve ortaokul eğitimini burada tamamladıktan sonra lise eğitimini başarıyla bitirmiştir. Akademik yolculuğunu Bahçeşehir Üniversitesi'nde sürdürme kararı almış ve Halkla İlişkiler Bölümünü kazanmıştır.

Üniversite yıllarında sinemaya duyduğu derin ilgi, onun hayatında belirleyici bir dönüm noktası olmuştur. Eğitimine devam ederken sinema ve dizi sektörüne yönelen Tamar Tanrıyar, okulunun ikinci sınıfında aldığı ani ama kararlı bir kararla üniversite eğitimini dondurmuştur. Bu tercih, onun kariyer yolculuğunda yeni bir sayfanın açılmasına neden olmuştur.

TAMAR TANRIYAR NE İŞ YAPIYOR?

Tamar Oner Tanrıyar, kariyerini sinema ve dizi sektörü ekseninde şekillendirmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki akademik eğitimini yarıda bırakmasının ardından, sektörü doğrudan deneyimleyerek kendini geliştirmeyi tercih etmiştir.

Sinemaya olan tutkusu, onu set ortamlarıyla tanıştırmış; televizyon dizileri ve sinema projelerinde yer almasına zemin hazırlamıştır. Bu süreçte sektörü mutfağından öğrenmeye odaklanan Tamar Tanrıyar, kamera arkası ve set dinamikleri konusunda deneyim kazanmıştır.

Halkla ilişkiler eğitimi altyapısı, iletişim becerilerinin gelişmesinde önemli rol oynamış; bu da onun sektörde kendine yer açmasını kolaylaştırmıştır. Kariyer yolculuğunu sinema ve televizyon dünyasıyla şekillendiren Tamar Tanrıyar, sanata olan ilgisini profesyonel bir alana taşımıştır.

TAMAR TANRIYAR KAÇ YAŞINDA?

1982 doğumlu olan Tamar Oner Tanrıyar, 2025 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

TAMAR TANRIYAR NERELİ?

Tamar Oner Tanrıyar'ın doğum yeri kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşılmamıştır.

TAMAR TANRIYAR'IN EŞİ KİM?

Tamar Oner Tanrıyar, medya ve magazin dünyasında tanınan isimlerden Can Tanrıyar ile evlidir.