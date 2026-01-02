Survivor Seren Ay kimdir? Seren Ay kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Seren Ay evli mi, bekar mı?

Survivor yarışmasının iddialı isimlerinden Seren Ay hakkında merak edilenler haberimizde. Seren Ay'ın yaşı, nereli olduğu ve mesleği hakkında bilgileri sizler için derledik. Ayrıca Seren Ay'ın medeni durumu da merak konusu oldu. Survivor Seren Ay evli mi, yoksa bekar mı? İşte detaylar...

SURVİVOR SEREN AY KİMDİR?

1997 doğumlu Seren Ay Çetin, Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en başarılı kadın boksörlerden biri olarak öne çıkıyor. Küçük yaşlardan itibaren spora duyduğu ilgiyle dikkat çeken Çetin, disiplinli çalışma tarzı ve ringdeki kararlılığıyla kısa sürede adını duyurmayı başardı. 13 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen milli sporcu, 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Seren Ay Çetin, ailesi ve kökeniyle ilgili detayları kamuoyuyla paylaşmamaktadır.

SPOR KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Seren Ay Çetin'in spor yolculuğu henüz 13 yaşındayken Kadıköy Boks Kulübü'nde başladı. Bu süreçte deneyimli antrenör Serdar Avcı ile çalışan Çetin, kısa sürede çalışkanlığı ve disipliniyle ön plana çıktı. Altyapı döneminde gösterdiği istikrarlı performans, profesyonel kariyerin kapılarını araladı.

PROFESYONEL BOKSA GEÇİŞ SÜRECİ

2018 yılında profesyonel boksa adım atan Seren Ay Çetin, ringlerde sergilediği etkili performansla dikkatleri üzerine çekti. Zamanla milli forma altında Türkiye'yi temsil etmeye başlayan başarılı sporcu, uluslararası arenada önemli maçlara çıktı ve kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

ULUSLARARASI BAŞARILARI

1,69 boyundaki Seren Ay Çetin, horoz sıklette mücadele etmektedir. Kariyerinin en dikkat çeken başarılarından biri, WBC Gümüş Kemerini kazanan ilk Türk kadın boksör olmasıdır. Bu kemeri, iki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'i nakavt ederek kazanması, kariyerinin dönüm noktalarından biri olarak gösterilmektedir.

Bir diğer önemli başarısını ise Fethiye'de düzenlenen WBA Altın Kemer maçında elde etti. Beş kez dünya şampiyonu olan Fabiana Bytqi ile çıktığı ve on raunt süren zorlu mücadele sonunda altın kemeri kazanarak Türk boks tarihine bir başarı daha ekledi.

AKADEMİK HAYATI

Spor kariyerini eğitimle birlikte sürdüren Seren Ay Çetin, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisidir. Hem akademik hem de sportif alanda kendini geliştirmeye devam eden Çetin, çok yönlü kariyeriyle dikkat çekmektedir.

SURVIVOR 2026 SERÜVENİ

Seren Ay Çetin, Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda yer alarak spor kariyerini bu kez ada şartlarında sergilemeye başladı. Fiziksel dayanıklılığı, mücadele gücü ve mental direnciyle yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Çetin'in performansı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

SEREN AY ÇETİN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Seren Ay Çetin, 13 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 28 yaşında olan milli boksör, Survivor 2026'daki mücadelesiyle gündemdeki yerini korumaktadır.

PROFESYONEL BOKS KARNESİ

Seren Ay Çetin, profesyonel boks kariyerinde çıktığı 14 karşılaşmanın

• 13'ünü kazanmış,

• 1 maçtan mağlubiyetle ayrılmıştır.

Elde ettiği galibiyetlerin önemli bir kısmı, uluslararası arenada ve kemer maçlarında gelmiştir.