Survivor Gözde kimdir? Gözde Bozkurt kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Gözde evli mi, bekar mı?

Survivor Gözde'nin kim olduğu merak ediliyor. Gözde'nin yaşı, nereli olduğu ve mesleği hakkında detaylar araştırılıyor. Ayrıca, Gözde'nin medeni durumu da merak konusu. Evli mi, bekar mı? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

SURVIVOR GÖZDE BOZKURT KİMDİR?

Survivor Türkiye 2026 yarışmacılarından biri olan Gözde Bozkurt, sporcu kimliği ve disiplinli yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. 27 yaşındaki Gözde Bozkurt, yarışmaya fiziksel gücü ve mental dayanıklılığıyla öne çıkan isimlerden biri olarak katıldı.

GÖZDE BOZKURT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1999 doğumlu olan Gözde Bozkurt, aslen Kayserilidir. Uzun süredir Antalya'da yaşamını sürdürmektedir. Tatil kenti Antalya'da sporla iç içe bir hayat süren Bozkurt, hem antrenmanlarını hem de içerik üretimini burada devam ettiriyor.

EĞİTİM HAYATI VE MESLEĞİ

Gözde Bozkurt, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi mezunudur. Üniversite eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Aldığı akademik eğitimi profesyonel spor kariyeriyle birleştiren Bozkurt, spor alanında aktif olarak çalışmaktadır.

FITNESS VE SPOR KARİYERİ

Başarılı sporcu, Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu (IFBB) tarafından düzenlenen organizasyonlarda çeşitli dereceler elde etti. Türkiye genelinde ise Bikini Fitness kategorisinde önemli başarılar kazandı. Disiplinli çalışma sistemi ve beslenmeye verdiği önemle spor camiasında tanınan isimler arasında yer alıyor.

SOSYAL MEDYA VE İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ

Gözde Bozkurt, aynı zamanda aktif bir içerik üreticisi olarak spor ve fitness alanında paylaşımlar yapıyor. Antrenman rutinleri, beslenme düzeni ve motivasyon içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine hitap ediyor.

SURVIVOR HAYALİ 9 YIL SONRA GERÇEK OLDU

Survivor macerası Gözde Bozkurt için yeni değil. Başarılı sporcu, 9 yıl önce Survivor'a başvurduğunu, ancak o dönemde üniversiteyi kazandığı için yarışmaya katılamadığını ifade etti. Henüz 18 yaşındayken kurduğu Survivor hayalini, 2026 yılında gerçekleştirmeyi başardı.

SURVIVOR TÜRKİYE 2026'DA DİKKAT ÇEKEN İSİMLERDEN

Fiziksel gücü, spor geçmişi ve yüksek motivasyonuyla Survivor Türkiye 2026 kadrosunun en iddialı yarışmacılarından biri olan Gözde Bozkurt, şampiyonluk hedefiyle parkurlarda ter dökecek. Performansı şimdiden merak konusu olan yarışmacı, sezonun öne çıkan adayları arasında gösteriliyor.