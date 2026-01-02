Survivor Beyza kimdir? Beyza kaç yaşında, nereli, mesleği neInstagram hesabı ne? Survivor Beyza evli mi, bekar mı?

Survivor yarışmasının yeni katılımcısı Beyza hakkında merak edilenler. Beyza'nın yaşı, doğum yeri ve mesleği hakkında detaylar. Beyza'nın medeni durumu hakkında bilgiler. Survivor Beyza kimdir? Beyza kaç yaşında, nereli, mesleği ne Survivor Beyza evli mi, bekar mı?

SURVİVOR BEYZA KİMDİR?

Survivor 2026 sezonunda Gönüllüler takımında yer alan Beyza Gemici, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer almaktadır. Gerek sosyal medya geçmişi gerekse enerjik yapısıyla kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır.

BEYZA GEMİCİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2001 doğumlu olan Beyza Gemici, 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. 19 Mayıs 2001 tarihinde dünyaya gelen Beyza Gemici'nin burcu Boğa'dır. Aslen Giresunlu olan yarışmacı, yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

BEYZA GEMİCİ'NİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Beyza Gemici'nin boyu yaklaşık 1,70 metre civarındadır. Kilosunun ise 52–55 kilogram aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Fit görünümü ve sportif yapısı, Survivor parkurlarında avantaj sağlayabilecek özellikleri arasında gösterilmektedir.

BEYZA GEMİCİ NE İŞ YAPIYOR?

Survivor Beyza, sosyal medya içerik üreticisi ve influencer olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Özellikle dijital platformlarda aktif olan Beyza Gemici, genç kitleyle güçlü bir etkileşim kurmaktadır.

BEYZA GEMİCİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Beyza Gemici, Instagram başta olmak üzere TikTok ve Twitch platformlarında da içerik üretmektedir.

Instagram'da "beyzagemicixo" kullanıcı adıyla fotoğraf ve video paylaşımları yapan Beyza, TikTok'ta kısa video içerikleri üretirken, Twitch'te ise canlı yayınlar ve oyun içerikleriyle takipçileriyle birebir iletişim kurmaktadır.

SURVİVOR 2026'DA BEYZA GEMİCİ

Survivor 2026 Gönüllüler takımında yer alan Beyza Gemici, performansı ve ada yaşamındaki duruşuyla sezonun öne çıkan yarışmacıları arasında gösterilmektedir. Yarışmadaki ilerleyişi ve özel hayatına dair yeni detayların ilerleyen bölümlerde netlik kazanması beklenmektedir.

BEYZA GEMİCİ HAKKINDA DİĞER DETAYLAR

Beyza Gemici'nin kariyeri, özel yaşamı ve Survivor'daki performansına dair merak edilen diğer detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.