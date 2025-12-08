Haberler

Suriye'de Esad rejimi kalkalı kaç yıl oldu? Suriye bugün neyi kutluyor?

Güncelleme:
Suriye'de son dönemde yaşanan politik hareketlilik, "Esad rejimi gerçekten sona erdi mi?" ve "Ülke bugün neden törenlerle gündemde?" sorularını ön plana çıkardı. Peki, Suriye'de Esad rejimi kalkalı kaç yıl oldu? Suriye bugün neyi kutluyor?

Suriye gündemi yeniden uluslararası kamuoyunun dikkatini üzerine çekerken, "Esad rejimi ne zaman sona erdi?" ve "Ülkede bugün neden kutlamalar yapılıyor?" soruları da merak konusu oldu. Bölgedeki siyasi dengeler, son yıllarda yaşanan gelişmeler ve Şam yönetiminin attığı adımlar, Suriye'nin "kutlama" olarak aktarılan etkinliklerinin arka planını daha da önemli hâle getiriyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

SURİYE'DE ESAD REJİMİ KALKALI KAÇ YIL OLDU?

Suriye'de Baas yönetimi, 1963'teki askerî darbenin ardından ülkenin kontrolünü ele geçirdi. 1970'te Hafız Esad'ın iktidarı devralmasıyla rejim tek adam yönetimi altında daha da güçlendi ve bu yapı, 2000'den sonra oğlu Beşar Esad döneminde devam etti.

Uzun yıllar boyunca devletin tüm siyasi, güvenlik ve bürokratik mekanizmalarını yöneten Esad ailesinin iktidarı, toplamda yaklaşık 61 yıl sürdü. Bu dönem, ülkenin siyasi yapısını, toplumsal düzenini ve dış ilişkilerini köklü şekilde belirleyen bir süreç olarak tarihe geçti.

SURİYE BU GÜN NEYİ KUTLUYOR?

8 Aralık, Suriye'de son yılların en sembolik tarihlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülkede bu gün, Esad rejiminin sona erişinin yıl dönümü olarak anılıyor. İç savaş boyunca büyük yıkım yaşayan halk için bu tarih, eski yönetimden kurtuluşun ve yeni bir döneme girişin sembolü hâline geldi. Birçok kentte yeniden yapılanma, birlik mesajları ve gelecek odaklı etkinlikler düzenlenirken, 8 Aralık ülkenin modern tarihinde dönüm noktası olarak önemini koruyor.

ESAD REJİMİ NEDİR?

Esad rejimi, Suriye'de onlarca yıl boyunca hüküm süren ve baskıcı yönetim anlayışıyla bilinen siyasi yapıyı ifade eder. Otoriter bir devlet modeli üzerine inşa edilen bu sistemde:

  • Tek parti etkisi belirgindi.
  • Muhalefet büyük ölçüde bastırıldı.
  • Güvenlik ve istihbarat birimleri geniş yetkilere sahipti.
  • Toplumsal ve siyasal özgürlükler ciddi şekilde sınırlıydı.

Beşar Esad döneminde başlangıçta reform beklentisi oluşsa da, 2011'de başlayan halk hareketleri rejimin sert müdahalesiyle karşılaştı ve ülke uzun yıllar süren bir iç savaşın içine sürüklendi. Bu süreç, rejimin hem ülke içinde hem de uluslararası alanda derin tartışmaların odağı olmasına yol açtı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
