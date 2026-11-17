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Sözcü Tv'ye yönelik operasyonun ve kanala Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasının ardından kanalın sahibi Burak Akbay da merak konusu oldu. Sözcü gazetesinin kurucusu olan iş insanı Akbay'ın eğitim hayatı, medya sektöründeki çalışmaları ve yurt dışında yaşadığına ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Sözcü Tv sahibi kim? Sözcü TV sahibi Burak Akbay kimdir, nereli, nerede yaşıyor, neden yurt dışında? Detaylar haberimizde.

BURAK AKBAY KİMDİR?

Burak Akbay, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Türk iş insanı ve medya yöneticisidir. Türk basınında uzun yıllar görev yapan gazeteci Ertuğrul Akbay'ın oğludur. İlköğrenimini Maçka İlkokulu'nda tamamlayan Burak Akbay, lise eğitimini İstanbul'daki Özel Dost Lisesi'nde aldı.

Üniversite eğitimi için İsviçre'ye giden Akbay, American College of Switzerland'da İngilizce ve Fransızca dillerinde pazarlama ve idari işletme eğitimi gördü. Sözcü gazetesinde 5 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan biyografik haberde, Akbay'ın bu okuldan 1994 yılında mezun olduğu bilgisi de yer aldı.

BURAK AKBAY SÖZCÜ GAZETESİNİ NE ZAMAN KURDU?

Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Burak Akbay, iş hayatına İstanbul'da kurduğu matbaayla adım attı. Bu dönemde Türkçe ve yabancı dillerde yayımlanan çeşitli gazetelerin baskı çalışmalarını yürüttü.

Yayıncılık alanındaki çalışmalarını ilerleten Akbay, 2007 yılında Sözcü gazetesini kurdu. Sözcü'nün 2017 tarihli biyografik haberinde Akbay'ın Sözcü'nün yanı sıra Korkusuz ve AMK gazeteleriyle de bağlantılı yayıncılık faaliyetleri bulunduğu aktarıldı.

BURAK AKBAY NERELİ?

Burak Akbay, 1971 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Akbay, üniversite eğitimi için İsviçre'ye gitti. Babası, gazeteci Ertuğrul Akbay'dır.

BURAK AKBAY NEREDE YAŞIYOR, NEDEN YURT DIŞINDA?

Burak Akbay'ın nerede yaşadığına ve yurt dışında bulunma nedenine ilişkin, Sözcü'nün paylaşılan biyografik haberinde doğrulanmış bir bilgi yer almıyor. Haberde Akbay'ın İsviçre'de üniversite eğitimi aldığı, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek iş hayatına başladığı aktarılıyor.

Bu nedenle Akbay'ın bugün hangi ülkede yaşadığı veya yurt dışında bulunmasının nedeni hakkında söz konusu kaynak üzerinden kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

BURAK AKBAY HANGİ OKULLARDA OKUDU?

Sözcü'nün 5 Temmuz 2017 tarihli biyografik haberinde Burak Akbay'ın eğitim hayatına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

İlkokul: Maçka İlkokulu, İstanbul

Lise: Özel Dost Lisesi, İstanbul

Üniversite: American College of Switzerland, İsviçre

Eğitim alanı: İngilizce ve Fransızca dillerinde pazarlama ve idari işletme

Mezuniyet yılı: 1994

Akbay'ın eğitim ve kariyer geçmişine ilişkin bu bilgiler, Sözcü'nün kendi internet sitesinde yayımlanan biyografik habere dayanıyor.