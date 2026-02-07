SON DEPREMLER! 7 Şubat deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

7 Şubat'ta yaşandığı öne sürülen sarsıntılar, deprem endişesini bir kez daha gündeme getirdi. Gün boyunca farklı noktalarda hissedildiği iddia edilen hareketlerin ardından vatandaşlar, "deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sarsıntının zamanı, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin güncel bilgiler için Kandilli Rasathanesi ve Afad'dan yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haber haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 7 Şubat 2026 Cumartesi itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde bulunan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde meydana gelen yer hareketleri saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş izleme altyapısı sayesinde düşük şiddetli ve mikro ölçekli sarsıntılar da düzenli raporlamalara yansıtılıyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan güncel "Son Depremler" listeleri, vatandaşlar ve uzmanlar için güvenilir bir referans kaynağı olmaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 7 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler düzenli olarak güncellenirken, yetkililer sosyal medyada yer alan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Vatandaşların yalnızca resmî kurumlardan yapılan açıklamaları dikkate almaları gerektiği vurgulanıyor.

7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ HİSSEDİLEN SARSINTI

7 Şubat Cumartesi günü bazı bölgelerde hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, vatandaşlar arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda bulunan kişiler, hissettikleri titreşimlerin ardından "deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sarsıntıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem kayıtlarını inceleyerek merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Yetkililer ise resmî açıklamalar dışında yer alan bilgilerin teyit edilemediğini hatırlatarak, güvenilir kaynakların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.