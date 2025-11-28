Haberler

SON DEPREMLER! 28 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

SON DEPREMLER! 28 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28 Kasım sabahına gözlerini açan birçok insan, anlık olarak hissedilen hafif bir titreşimle birlikte şaşkınlık içinde etrafa kulak kesildi. Dakikalar içinde şehrin çeşitli noktalarından benzer paylaşımlar gelmeye başlayınca, sosyal medya tek bir soruya odaklandı: "Az önce deprem mi oldu?" Kısa sürede gündem olan bu hissiyatın kaynağına yönelik soru işaretleri ise hâlâ yanıtını aramaya devam ediyor.

Sarsıntı hissinin ardından gözler hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı anlık verilere çevrildi. Kurumların açıkladığı merkez üssü, derinlik ve büyüklük bilgileri, şehirde hissedilen kısa süreli titreşimin nedenine ışık tuttu. Yaşanan hareketliliğe dair merak edilen tüm ayrıntılar ise haberin devamında okuyucularla buluşuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki tüm sismik hareketleri 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki sensör ağı sayesinde kaydedilen titreşimler anında analiz edilerek kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş ölçüm sistemleri, en küçük yer hareketlerini bile hızlıca tespit edip kayda alıyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem araştırmaları ve uzmanlar için de önemli bir veri kaynağı olmayı sürdürüyor.

SON DEPREMLER! 28 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı listelerde depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu sayede halk, sosyal medyada dolaşan doğruluğu kesin olmayan paylaşımlardan uzak durarak güvenilir kaynaklardan bilgi alabiliyor. Kurum, yıl boyunca yaptığı güncellemeler, bilgilendirmeler ve tatbikatlarla deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

SON DEPREMLER! 28 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

28 KASIM 2025 CUMA HİSSEDİLEN SARSINTI

28 Kasım 2025 Cuma sabahı İstanbul'un bazı bölgelerinde kısa süreli bir titreşim hissedildi. Özellikle yüksek katlarda oturan vatandaşlar sarsıntıyı daha belirgin bir şekilde hissettiklerini paylaştı. Bu durum, sosyal medyada hızla yayılarak "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini paylaşarak şehirdeki vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağladı. Yetkililer, yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemek isteyenler için güvenilir ve güncel bir kaynak olmayı sürdürüyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Trump'ın küplere bindiren kare: Sahtekar Biden'ın ülkemize yaptıklarını asla unutmayacağız

Bu kareyi unutamıyor! Kanlı saldırı sonrası paylaşıp ateş püskürdü
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Sürücüler dikkat! İşte sokak sokak trafiğe kapalı yollar

Sürücüler dikkat! İşte sokak sokak trafiğe kapalı yollar
Kendini Batman sanan kocasına boşanma davası açtı

Eşine sadece 1 ay dayanabildi, boşanma davası açtı! Nedeni çok ilginç
Sıla ve İlker Kaleli'nin aşk dolu bakışları lansmana damga vurdu

Sıla'yı en özel gününde yalnız bırakmadı! Geceye damga vuran romantizm
Galibiyet ucundan kaçtı! Samsunspor lider geldi, lider dönüyor

Samsunspor lider geldi, lider dönüyor
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
'Emeklilik kalksın' diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan

"Emeklilik kalksın" diyen vatandaşı gerekçesi akla ziyan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.