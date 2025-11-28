SON DEPREMLER! 28 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Sarsıntı hissinin ardından gözler hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı anlık verilere çevrildi. Kurumların açıkladığı merkez üssü, derinlik ve büyüklük bilgileri, şehirde hissedilen kısa süreli titreşimin nedenine ışık tuttu. Yaşanan hareketliliğe dair merak edilen tüm ayrıntılar ise haberin devamında okuyucularla buluşuyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki tüm sismik hareketleri 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki sensör ağı sayesinde kaydedilen titreşimler anında analiz edilerek kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş ölçüm sistemleri, en küçük yer hareketlerini bile hızlıca tespit edip kayda alıyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem araştırmaları ve uzmanlar için de önemli bir veri kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı listelerde depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu sayede halk, sosyal medyada dolaşan doğruluğu kesin olmayan paylaşımlardan uzak durarak güvenilir kaynaklardan bilgi alabiliyor. Kurum, yıl boyunca yaptığı güncellemeler, bilgilendirmeler ve tatbikatlarla deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

28 KASIM 2025 CUMA HİSSEDİLEN SARSINTI

28 Kasım 2025 Cuma sabahı İstanbul'un bazı bölgelerinde kısa süreli bir titreşim hissedildi. Özellikle yüksek katlarda oturan vatandaşlar sarsıntıyı daha belirgin bir şekilde hissettiklerini paylaştı. Bu durum, sosyal medyada hızla yayılarak "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini paylaşarak şehirdeki vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağladı. Yetkililer, yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemek isteyenler için güvenilir ve güncel bir kaynak olmayı sürdürüyor.