SON DEPREMLER! 27 Ocak deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Günün ilk saatlerinden itibaren farklı bölgelerde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, 27 Ocak'ta deprem olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. "Deprem ne zaman oldu, kaç büyüklüğündeydi?" soruları arama motorlarında hızla yükselirken, gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı son deprem verilerine çevrildi. Türkiye genelindeki sismik hareketliliğe ilişkin ayrıntılar, son dakika gelişmeleriyle birlikte yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 27 Ocak 2026 Salı itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Yurt geneline yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro sarsıntılar düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" sayfaları, vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunmaya devam ediyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referans kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 27 Ocak 2026 tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunuyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler anlık olarak erişime açılıyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşları resmi kaynakları takip etmeleri konusunda uyarıyor.

27 OCAK 2026 SALI HİSSEDİLEN SARSINTI

27 Ocak Salı günü bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda bulunan vatandaşlar, hissettikleri titreşimlerin ardından "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmi deprem kayıtlarını yakından takip ederek merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detaylara ulaşmaya çalıştı. Yetkililer, resmi açıklamalar dışındaki bilgilerin doğruluğunun teyit edilemeyeceğini vurgulayarak, yalnızca güvenilir ve doğrulanmış kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.