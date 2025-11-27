SON DEPREMLER! 27 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Sarsıntının hemen ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel ölçümler merakla incelendi. Kurumların paylaştığı büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgileri, yaşanan kısa süreli hareketliliğin kaynağını netleştirmeye yardımcı oldu. Olayla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 takip etmeye devam ediyor. Ülke çapındaki sensör ağı sayesinde kaydedilen sarsıntılar anında analiz edilip kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş ölçüm sistemleri, yer hareketlerini hızlıca tespit ederek kayda geçiriyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem uzmanları için de değerli bir veri kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı listelerde depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Böylece halk doğru bilgiye ulaşabiliyor ve sosyal medyada dolaşan belirsiz paylaşımlara itibar etmeden güvenilir kaynaklardan haberdar olabiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli güncellemeler, bilgilendirme faaliyetleri ve tatbikatlarla deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

27 KASIM 2025 PERŞEMBE HİSSEDİLEN SARSINTI

27 Kasım 2025 Perşembe sabahı İstanbul'un bazı bölgelerinde kısa süreli bir titreşim hissedildi. Özellikle yüksek katlarda yaşayanlar, sarsıntıyı daha net algıladıklarını belirtti. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini paylaşarak vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağladı. Yetkililer, yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmek isteyenler için güvenilir ve değerli bir kaynak olmayı sürdürüyor.