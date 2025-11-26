Haberler

SON DEPREMLER! 26 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Güncelleme:
26 Kasım sabahı hissedilen kısa süreli titreşim, güne başlayan birçok kişide şaşkınlık yarattı. Farklı bölgelerden peş peşe gelen benzer paylaşımlar, sosyal medyada kısa sürede geniş bir tartışma oluşturdu. "Az önce deprem mi oldu?" sorusu hızla gündeme yerleşirken, vatandaşlar yaşanan bu ani sarsıntının kaynağını merak etmeye başladı. Peki, 26 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı güncel veriler dikkat çekti. Resmî kaynaklardan aktarılan büyüklük ve merkez üssü bilgileri, vatandaşların kısa süreli hareketliliğin nedenini anlamasına yardımcı oldu. Konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki sensör ağı sayesinde kaydedilen sarsıntılar anlık olarak analiz edilip kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş ölçüm sistemleri, yer hareketlerini hızlıca tespit ederek kayda geçiriyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem uzmanları için de değerli bir veri kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı listelerde depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Böylece halk doğru bilgiye ulaşabiliyor ve sosyal medyada dolaşan belirsiz paylaşımlara itibar etmeden güvenilir kaynaklardan haberdar olabiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli güncellemeler, bilgilendirme faaliyetleri ve tatbikatlarla deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA HİSSEDİLEN SARSINTI

26 Kasım 2025 Çarşamba sabahı bazı bölgelerde kısa süreli bir titreşim hissedildi. Özellikle üst katlarda yaşayanlar sarsıntıyı daha belirgin şekilde algıladı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini paylaşarak vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağladı. Yetkililer, yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği güncel olarak takip etmek isteyenler için güvenilir ve değerli bir kaynak olmayı sürdürüyor.

