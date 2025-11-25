SON DEPREMLER! 25 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Haberler

25 Kasım sabahı beklenmedik bir hareketlilik yaşandı. Kısa süreli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, kent genelinden gelen benzer paylaşımlarla birlikte sosyal medyada durumu tartışmaya başladı. "Az deprem mi oldu oldu?" sorusu kısa sürede gündemin üst sıralarına taşınırken, herkes yaşanan ani titreşimin kaynağını merak etmeye başladı. Peki, 25 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Sarsıntının hemen ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı ilk veriler gündeme damgasını vurdu. Resmi kaynaklardan gelen büyüklük ve merkez üssü bilgileri, vatandaşların yaşanan hareketliliğin nedenini anlamasına ışık tuttu. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki sensör ağı sayesinde kaydedilen sarsıntılar anlık olarak analiz edilip kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş ölçüm sistemleri, yer hareketlerini hızlıca tespit ederek kayda geçiriyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem uzmanları için de değerli bir veri kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı listelerde depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Böylece halk doğru bilgiye ulaşabiliyor ve sosyal medyada dolaşan belirsiz paylaşımlara itibar etmeden güvenilir kaynaklardan haberdar olabiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli güncellemeler, bilgilendirme faaliyetleri ve tatbikatlarla deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

25 KASIM 2025 SALI TÜRKİYE'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

25 Kasım 2025 Salı sabahı, İstanbul ve bazı çevre illerde kısa süreli bir titreşim hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı daha belirgin şekilde algıladı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini paylaşarak vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağladı. Yetkililer, yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği güncel olarak takip etmek isteyenler için güvenilir ve değerli bir kaynak olmayı sürdürüyor.

