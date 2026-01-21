Haberler

SON DEPREMLER! 21 Ocak deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Güncelleme:
21 Ocak sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli endişeye neden oldu. Farklı ilçelerden gelen bildirimlerin ardından vatandaşlar, depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin açıklamaları araştırmaya başladı. Peki, 21 Ocak deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

21 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında kısa süreli endişeye yol açtı. Sosyal medyada artan "hissettik" paylaşımlarının ardından, yaşanan hareketliliğin deprem olup olmadığı merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 21 Ocak 2026 Çarşamba itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeye devam ediyor. Yurt çapına yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referans kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 21 Ocak 2026 tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin tüm ayrıntılar yer alıyor. Yılın her günü 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak erişime açılıyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA HİSSEDİLEN SARSINTI

21 Ocak Çarşamba sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda bulunan vatandaşlar, hissettikleri titreşimlerin ardından "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmi deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin netleşmesiyle tablo daha da açıklık kazanırken, yetkililer bir kez daha yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
