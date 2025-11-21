SON DEPREMLER! 21 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Sarsıntının hemen ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan ilk bilgiler, vatandaşların ilgisini çekti. 21 Kasım sabahı İstanbul'un bazı bölgelerinde hissedilen kısa süreli titreşim, kentte hafif bir tedirginlik yaratırken sosyal medyada ' İstanbul'da deprem mi oldu?' sorusu hızla gündem oldu. Kurumlar tarafından verilen büyüklük ve merkez üssü bilgileri, yaşanan hareketlilikle ilgili belirsizliği gidermeye yardımcı oldu. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki sensör ağı sayesinde kaydedilen sarsıntılar anlık olarak analiz edilip kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş ölçüm sistemleri, yer hareketlerini hızlıca tespit ederek kaydediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem uzmanları için de önemli bir veri kaynağı niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı listelerde depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik detaylar yer alıyor. Bu sayede halk doğru bilgiye ulaşabiliyor ve sosyal medyadaki söylentilere itibar etmeden güvenilir kaynaklardan haberdar olabiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli güncellemeler, bilgilendirme çalışmaları ve tatbikatlarla deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

21 KASIM 2025 CUMA İSTANBUL VE TÜRKİYE'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

21 Kasım 2025 Cuma sabahı, İstanbul ve çevre illerde kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, titreşimi daha belirgin şekilde algıladı. Sosyal medyada "İstanbul'da deprem mi oldu?" paylaşımları hızla gündem olurken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına çevrildi.

Sarsıntının hemen ardından her iki kurum da büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini içeren verileri paylaşarak vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağladı. Yetkililer, yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği güncel olarak takip etmek isteyenler için güvenilir ve önemli bir kaynak olmayı sürdürüyor.