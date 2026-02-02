SON DEPREMLER! 2 Şubat deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

2 Şubat sabahı bazı bölgelerde ani sarsıntılar hissedildi, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sallantılar sosyal medyada hızla yayıldı ve "Deprem mi oldu?" sorusu gündemin üst sıralarına taşındı. Sarsıntının kaynağı ve büyüklüğüyle ilgili resmi açıklamalar henüz yapılmadı; gelişmeler yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 Şubat 2026 Pazartesi itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anbean izlemeye devam ediyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile saniyeler içinde tespit edilip analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş izleme altyapısı sayesinde mikro ve düşük şiddetli sarsıntılar düzenli raporlar hâline getiriliyor. Kandilli ve AFAD'ın güncel "Son Depremler" sayfaları, vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunarken, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel başvuru kaynağı olarak kullanılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 2 Şubat 2026 tarihli güncel deprem listelerinde, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılar yer alıyor.

7/24 yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları sayesinde deprem verilerine anlık olarak ulaşılabiliyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğini belirterek vatandaşları yalnızca resmî kaynaklardan bilgi almaları konusunda uyarıyor.

2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ HİSSEDİLEN SARSINTI

2 Şubat Pazartesi sabahı bazı bölgelerde ani sarsıntılar hissedildi ve kısa süreli tedirginlik yaşandı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, hissettikleri titreşimlerin ardından "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmî deprem kayıtlarını takip ederek merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Yetkililer, resmî açıklamalar dışında paylaşılan bilgilerin doğruluğunun teyit edilemeyeceğini vurguladı ve yalnızca güvenilir kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar edilmesini bir kez daha hatırlattı.