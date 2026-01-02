SON DEPREMLER! 2 Ocak deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

2 Ocak'ta hissedildiği öne sürülen sarsıntılar deprem endişesini yeniden gündeme getirdi. "Deprem ne zaman oldu, büyüklüğü kaç?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımlayacağı güncel verilere çevrildi. Gelişmelere ilişkin ayrıntılar merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 Ocak Cuma itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor. Yurt genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısı aracılığıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler ayrıntılı raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans kaynağı olarak kullanılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 2 Ocak Cuma tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Yılın her günü 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak erişime açılıyor. Bu sayede sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış iddiaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

2 OCAK 2026 CUMA HİSSEDİLEN SARSINTI

2 Ocak Cuma sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinden gelen "kısa süreli sarsıntı hissedildi" yönündeki paylaşımlar dikkat çekti. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, kent genelinde "deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgiye ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmî kayıtları yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların esas alınması gerektiğini vurguladı.