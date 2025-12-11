SON DEPREMLER! 11 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Sabahın erken saatlerinde farklı bölgelerden hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, vatandaşların "deprem mi oldu?" sorusunu bir kez daha gündemin merkezine taşıdı. Güncel deprem bilgilerini öğrenmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son dakika listelerine yönelirken, olası depremin saati, büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Konuya dair tüm ayrıntılar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği 7 gün 24 saat aralıksız izlemeye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanına yerleştirilen yüksek hassasiyetli sensörler, en küçük yer hareketlerini dahi saniyeler içinde kaydederek analiz ediyor ve gündeme ilişkin veriler anlık olarak kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş ölçüm altyapısı sayesinde tespit edilen mikro titreşimler detaylı biçimde raporlanırken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" ekranı vatandaşların hızlı, doğru ve güvenilir bilgiye kısa sürede ulaşmasını sağlıyor. Bu veriler, sismik değerlendirmelerde bulunan uzmanlar için de önemli bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı güncel deprem listeleri; merkez üssü, büyüklük, derinlik ve oluş zamanı gibi teknik bilgileri eksiksiz şekilde sunuyor. Böylece vatandaşlar doğrulanmamış sosyal medya iddialarına itibar etmeden, tamamen resmi kaynaklara dayanarak son durumu takip edebiliyor. AFAD'ın yıl boyunca sürdürdüğü kesintisiz izleme ve bilgilendirme çalışmaları, hem deprem farkındalığını artırmayı hem de bilgi kirliliğini önlemeyi amaçlıyor.

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE HİSSEDİLEN SARSINTI

11 Aralık 2025 Perşembe sabahı İstanbul'un bazı ilçelerinden "kısa süreli bir sallantı" hissedildiğine yönelik paylaşımlar peş peşe gelmeye başladı. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşların bildirdiği titreşimler, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu günün ilk saatlerinde sosyal medyada en çok tartışılan başlıklardan biri hâline getirdi.

Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, durumun kaynağına ilişkin kesin bilgileri öğrenmek için hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verilere yöneldi. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle birlikte yaşanan hareketliliğin niteliği daha net ortaya çıkarken, yetkililer yalnızca resmi açıklamalara güvenilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak yenilenen "Son Depremler" ekranları, İstanbul'da ve Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği doğru, hızlı ve güvenilir şekilde takip etmek isteyen vatandaşlar için en temel kaynak olmayı sürdürüyor.