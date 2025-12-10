SON DEPREMLER! 10 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Sabah saatlerinden itibaren çeşitli bölgelerden gelen sarsıntı bildirimleri, "deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Güncel deprem verilerini takip etmek isteyen vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son dakika listelerine yöneldi. Depremin saatine, büyüklüğüne ve merkez üssüne ilişkin resmi açıklamalar yakından izleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği 7 gün 24 saat izlemeyi sürdürüyor. Ülkenin farklı bölgelerine yerleştirilen yüksek hassasiyetli sensörler, en küçük yer hareketlerini dahi saniyeler içinde kaydederek analiz ediyor ve bu bilgiler kamuoyuyla anlık olarak paylaşılıyor.

Kandilli'nin ileri teknolojili ölçüm sistemleri sayesinde tespit edilen mikro titreşimler detaylı biçimde raporlanırken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli şekilde güncellenen "Son Depremler" ekranı vatandaşların hızlı ve güvenilir bilgiye kısa sürede ulaşmasını sağlıyor. Bu veriler, uzmanlar için de önemli bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan güncel deprem listeleri; merkez üssü, büyüklük, derinlik ve meydana geliş zamanı gibi teknik ayrıntıları eksiksiz biçimde sunuyor. Böylece vatandaşlar, doğrulanmamış sosyal medya iddialarına itibar etmeden, tamamen resmi verilere dayanarak son durumu takip edebiliyor. AFAD'ın yıl boyunca sürdürdüğü bilgilendirme ve izleme çalışmaları, deprem farkındalığını artırmayı ve bilgi kirliliğini önlemeyi hedefliyor.

10 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA HİSSEDİLEN SARSINTI

10 Aralık 2025 Çarşamba sabahı İstanbul'un bazı ilçelerinden "kısa süreli bir sallantı" hissedildiğine dair paylaşımlar yapılmaya başlandı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşların bildirdiği titreşimler, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu günün ilk saatlerinde sosyal medyanın en çok tartışılan başlıklarından biri hâline getirdi.

Sarsıntıyı hissedenler, durumun kaynağını öğrenmek için hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son verilere yöneldi. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle birlikte yaşanan hareketliliğin niteliği de daha net anlaşıldı. Yetkililer, her zaman olduğu gibi yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak yenilenen "Son Depremler" ekranları, İstanbul'da ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği doğru ve güvenilir bir şekilde takip etmek isteyen vatandaşlar için en temel bilgi kaynakları olmayı sürdürüyor.