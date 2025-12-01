SON DEPREMLER! 1 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Sarsıntı hissinin ardından dikkatler kısa sürede AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel veri akışına yöneldi. Kurumların yayımladığı merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin netleşmesiyle, kentte hissedilen kısa süreli hareketliliğin kaynağı da daha anlaşılır hâle geldi. Yaşanan titreşime ilişkin merak edilen tüm detaylar ise haberin ilerleyen bölümünde okuyucuların karşısına çıkıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki tüm sismik hareketleri 7/24 takip etmeye devam ediyor. Ülke çapındaki sensör ağı sayesinde kaydedilen titreşimler anında analiz edilerek kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş ölçüm sistemleri, en küçük yer hareketlerini dahi hızlıca tespit edip kayda alıyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem araştırmaları ve uzmanlar için de kritik bir veri kaynağı olmaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın listelerinde depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Böylece halk, sosyal medyada dolaşan doğruluğu kesin olmayan paylaşımlardan uzak durarak güvenilir kaynaklardan bilgi edinebiliyor. Kurum, yıl boyunca yaptığı güncellemeler ve bilgilendirmelerle deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

1 ARALIK 2025 PAZARTESİ HİSSEDİLEN SARSINTI

1 Aralık 2025 Pazartesi sabahı İstanbul'un farklı ilçelerinde kısa süreli bir titreşim hissedildi. Özellikle yüksek katlarda oturan vatandaşlar sarsıntıyı daha belirgin bir şekilde algıladı. Bu durum, sosyal medyada hızla yayılarak "Az önce İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Hissedilen hareketliliğin ardından dikkatler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı resmi verilere çevrildi. Her iki kurum da büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini paylaşarak vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağladı. Yetkililer, yalnızca resmî kaynakların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemek isteyenler için güvenilir ve güncel bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.