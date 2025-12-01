Haberler

Skriniar pozisyonu kırmızı kart mı (Sara – Skriniar)?

Skriniar pozisyonu kırmızı kart mı (Sara – Skriniar)?
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu derbi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Tartışma yaratan Sara–Skriniar pozisyonunun ise kırmızı kart olup olmadığı maç sonrası en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

Aynı haftanın derbisinde Galatasaray'ın golünü Leroy Sane kaydederken, Fenerbahçe'ye beraberliği 90+5'te Jhon Duran getirdi. Mücadeledeki Sara–Skriniar temasının kırmızı kart niteliği taşıyıp taşımadığı ise futbolseverler arasında hâlâ yoğun şekilde tartışılıyor.

DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve derbi berabere bitti. Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 32'ye Galatasaray ise 33'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

SKRİNİAR POZİSYONU KIRMIZI KART MI?

Sara – Skriniar arasında yaşanan pozisyon sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı kart olduğunu savunan ve hakemin kararının doğru olduğunu savundu.

Hakem yorumları geliyor...

