Skriniar neden FCSB kadrosunda yok, sakat mı, cezalı mı?

FCSB'nin maç kadrosu açıklanırken Skriniar'ın listede yer almaması dikkat çekti. Tecrübeli futbolcunun neden kadroda olmadığı araştırılırken, sakatlık ihtimali mi yoksa ceza durumu mu olduğu futbol gündeminde tartışma konusu oldu.

FENERBAHÇE'NİN FCSB MAÇI İÇİN KAMP KADROSU AÇIKLANDI

UEFA sahnesinde Romanya deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de FCSB maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma öncesinde Romanya'ya götürülen futbolcuları resmi duyuruyla kamuoyuna açıkladı. Kadroda yaşanan eksikler ise dikkat çekti.

JHON DURAN SON ANDA KADRODAN ÇIKTI

Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirmeye göre Edson Alvarez, Levent Mercan ve Archie Brown teknik heyet kararıyla kamp kadrosuna dahil edilmedi. Jhon Duran ise antrenman sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kafilesinden çıkarıldı.

STATÜ VE CEZALAR FENERBAHÇE'Yİ ETKİLEDİ

Sarı-lacivertli ekipte Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok statü gereği FCSB karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Aston Villa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen takım kaptanı Milan Skriniar da Romanya deplasmanında kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN FCSB MAÇI KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin FCSB karşılaşması için belirlenen kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Nelson Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.