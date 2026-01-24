Haberler

Şişli'de çöp konteynerinde başı kesik cesedi bulunan kadın kimdir? Şişli cinayet olayı nedir?
Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta bir çöp konteynerinde başsız kadın cesedi bulundu. Kağıt toplayıcılığı yapan bir kişi, çöp konteynerinde ceset olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Peki, Şişli çöp konteynerinde cesedi bulunan kadın kimdir? Şişli cinayet olayı nedir? Olaya dair detaylar haberimizde.

Şişli'deki korkunç cinayet, tüm İstanbul'u şoke etti. Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta bir çöp konteynerinde başsız bir kadın cesedi bulundu. Peki, Şişli çöp konteynerinde cesedi bulunan kadın kimdir? Şişli cinayet olayı nedir? Detaylar...

ŞİŞLİ ÇÖP KONTEYNERİNDE CESEDİ BULUNAN KADIN KİMDİR?

Şişli ilçesinde, geçtiğimiz günlerde yaşanan korkunç olay tüm şehri şoke etti. Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde, başı olmayan bir kadın cesedi bulundu. Olayın ardından polis ekipleri hızla bölgeye intikal ederek, cinayetin arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışıyor. Şu anda olay yeri inceleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

Kadının kimliği henüz tespit edilememişken, bu olayın Şişli'deki güvenlik ve adli soruşturmalarla ilgili büyük bir merak uyandırması bekleniyor. Peki, bu cinayet nasıl meydana geldi ve olayla ilgili detaylar neler? Tüm bu soruların yanıtları, cinayet soruşturmasıyla birlikte yavaşça gün yüzüne çıkmaya başlıyor.

ŞİŞLİ KADIN CİNAYET OLAYI NEDİR?

Şişli'de meydana gelen cinayet olayı, özellikle cesedin bulunduğu koşullar nedeniyle medyada geniş yankı uyandırdı. Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta, kağıt toplayıcılığı yapan bir kişi, çöp konteynerinde garip bir şey fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, cesedin başsız olduğunu tespit etti. Bu korkunç bulgu, cinayetin işleniş şekli hakkında bir dizi soru işareti oluşturdu.

Bölgeye intikal eden polis ekipleri, çevredeki sokakları şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin başını aramak amacıyla çevredeki diğer çöp konteynerlerini de taradı. Ancak başın bulunup bulunmadığına dair herhangi bir bilgi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Olayın cinayet olup olmadığına dair soruşturmalar devam ediyor.

