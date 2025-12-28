Şırnak okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Şırnak'ta okul yok mu (KAR TATİLİ)?

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Eskişehir, Karabük, Sakarya ve Kocaeli'de de eğitim-öğretimin akıbetini tartışmaya açtı. Meteoroloji'nin son hava durumu raporlarında bu iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapılırken, gözler Şırnak'a çevrildi. Peki, 29 Aralık Pazartesi günü Şırnak'ta okullar tatil edilecek mi? Kar tatiline ilişkin resmi bir karar var mı?

ŞIRNAK OKULLAR TATİL Mİ?

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı oluşabilecek risk göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca ilçemiz ve genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

BU İLLERDE YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Tahminlere göre Mardin, Şırnak ve Hakkari genelinde ise yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı etkili olacak. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunurken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve özellikle yüksek kesimlerde çığ riskine dikkat çekti. Vatandaşların tedbirli olmaları ve güncel hava durumu uyarılarını takip etmeleri istendi.