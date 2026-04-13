Şırnak okullar tatil mi, 14 Nisan Salı Şırnak'ta okul yok mu (ŞIRNAK VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

14 Nisan Salı günü Şırnak genelinde yağışlı havanın etkisini artırması beklenirken, gözler Şırnak Valiliği’nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. “Şırnak okullar tatil mi?” ve “Şırnak’ta bugün okul yok mu?” aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

ŞIRNAK HAVA DURUMU

Şırnak’ta 14 Nisan Salı günü hava durumunun bahar aylarına özgü ılıman ancak yer yer serin ve bulutlu seyretmesi bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre kentte gün boyunca yağış ihtimali düşük seviyede, gökyüzü ise zaman zaman parçalı bulutlu olacak.

Gün içinde sıcaklıkların en düşük 5–7°C, en yüksek 13–15°C aralığında olması öngörülüyor. Özellikle sabah saatlerinde hissedilen sıcaklığın düşük olacağı, öğle saatlerinde ise kısa süreli ılımanlaşmanın yaşanacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle hafif şiddette (1–3 m/s) esmesi beklenirken, kuzeyli yönlerin etkili olacağı belirtiliyor. Nem oranının orta seviyede kalmasıyla birlikte gün içinde belirgin bir bunaltıcı hava beklenmiyor.

Günün hava koşulları özeti

Hava durumu: Parçalı bulutlu

En düşük sıcaklık: 5–7°C

En yüksek sıcaklık: 13–15°C

Yağış: Düşük ihtimal

Rüzgâr: Hafif

Nem: Orta seviyede

Meteoroloji kaynaklarına göre Şırnak’ta Nisan ayı genelinde sıcaklıklar giderek yükselirken, bu dönemde kısa süreli yağış geçişleri ve değişken hava yapısı dikkat çekiyor.

Uzmanlar, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı vatandaşların ince ama koruyucu kıyafetler tercih etmesini öneriyor. Günün genelinde ise dışarıda vakit geçirmek için uygun bir hava bekleniyor.

ŞIRNAK OKULLAR TATİL Mİ?

14 Nisan Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.