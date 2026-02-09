Sidiki neden yok? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçında Sidiki Cherif sakat mı, yedek mi?

Fenerbahçe– Gençlerbirliği maçında gözler Sidiki Cherif'i aradı ancak genç oyuncu kadroda yer almadı. Karşılaşma öncesi futbolseverler "Sidiki neden yok, sakat mı yoksa yedek mi?" sorularına yanıt ararken, Sidiki Cherif'in durumu maçın en çok araştırılan konularından biri haline geldi.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı, futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarında buluşacak. Mücadele, yayıncı kuruluş tarafından canlı ve şifreli olarak ekrana getirilecek.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı takip etmek isteyen izleyiciler, beIN Sports 1 kanalına farklı platformlar üzerinden erişim sağlayabiliyor. Kanal;

• Digiturk 77,

• Kablo TV 232,

• Türksat uydu yayını

ve internet platformları üzerinden şifreli olarak izlenebiliyor.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasındaki Süper Lig mücadelesi, 09 Şubat Pazartesi günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, 20.00'de başlayacak. Maç öncesi yayın ise beIN Sports ekranlarında daha erken saatlerde start alacak.

FENERBAHÇE – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekip arasındaki mücadele, İstanbul'da bulunan Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Fenerbahçe, taraftarı önünde kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

SIDIKI CHERIF NEDEN OYNAMIYOR?

Gençlerbirliği cephesinde merak edilen isimlerden biri olan Sidiki Cherif, Fenerbahçe maçında kadroda yer alıyor. Ancak deneyimli futbolcu, teknik heyetin tercihi doğrultusunda yedekler arasında bulunuyor. Cherif'in maçın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olma ihtimali bulunuyor.