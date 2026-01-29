Sidiki Cheriff kimdir, Sidiki Cheriff kaaç yaşında, nereli, mevkisi ne?

Adı transfer gündemiyle birlikte sıkça anılmaya başlanan Sidiki Cheriff, futbol kamuoyunun radarına girmiş durumda. Sidiki Cheriff kimdir, kaç yaşında, nereli ve asıl mevkisi ne soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte Sidiki Cheriff'in hayatı, futbol kariyeri ve öne çıkan özellikleri…

SİDİKİ CHERİFF KİMDİR?

15 Aralık 2006'da Gine'nin başkenti Konakri'de dünyaya gelen Sidiki Cherif, futbol yolculuğuna Fransa'da başladı. Fransız vatandaşlığı da bulunan genç forvet, ilk ciddi futbol eğitimini AS Bayard-Saumur altyapısında aldı. Buradaki gelişimi kısa sürede dikkat çekince, 2019 yılında Angers SCO'nun altyapısına transfer oldu.

Angers formasıyla yaş gruplarında gösterdiği istikrarlı performans, Cherif'in hızla üst sıralara tırmanmasını sağladı. Kulüp, potansiyeline duyduğu güvenin karşılığı olarak 2023 yılında genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Bu adım, onun Avrupa futbolunda adını daha geniş kitlelere duyurmasının da önünü açtı.

MODERN SANTRAFOR PROFİLİ: GÜÇ, HIZ VE ÇOK YÖNLÜLÜK

1,85 metre boyundaki Sidiki Cherif, günümüz futbolunun aradığı fiziksel santrfor profilini birebir yansıtıyor. Sağ ayağını etkili kullanan genç oyuncu, yalnızca ceza sahası içinde değil, geniş alanlarda da tehdit oluşturabiliyor.

Asıl dikkat çeken özelliği ise çok yönlülüğü. Ana mevkisi santrfor olmasına rağmen, sol kanatta da rahatlıkla görev alabiliyor. Savunma arkasına yaptığı zamanlamalı koşular, yüksek hızı ve atletizmiyle birleşince hücum hatları için ciddi bir silah haline geliyor. Bu özellikleriyle Fenerbahçe'nin hücum planına tempo ve çeşitlilik katabilecek bir isim olarak öne çıkıyor.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Genç yaşına rağmen yükselen bir grafik çizen Cherif'in güncel piyasa değeri yaklaşık 7 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Angers, oyuncunun artan değerini göz önünde bulundurarak Eylül 2024'te sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatma yoluna gitmişti.

Buna rağmen Fenerbahçe cephesinin, Cherif'i uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğü ve bonservisiyle kadroya katmak için yoğun bir temas trafiği yürüttüğü konuşuluyor. Pazarlıkların son aşamaya geldiği ve transferin kısa süre içinde netlik kazanabileceği ifade ediliyor.

MİLLİ TAKIM OPSİYONLARI VE GELECEK VİZYONU

Sidiki Cherif, kulüp performansının yanı sıra milli takımlar düzeyinde de yakından izlenen bir yetenek. Fransa U16 Milli Takımı'nda forma giyen genç forvet, hem Fransa hem de Gine milli takımları için oynama hakkına sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin olası bu transfer hamlesi, yalnızca kısa vadeli katkı değil; aynı zamanda Avrupa futboluna yüksek bedellerle satılabilecek bir yıldız adayını vitrine çıkarma potansiyeli de taşıyor. Cherif'in gelişimini sürdürmesi halinde, önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmesi sürpriz olmayacak.