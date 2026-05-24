Haberler

Seydilerspor 0 - Yolspor 27 gerçek mi, Seydilerspor 0 - Yolspor 27 ne zaman oynandı?

Seydilerspor 0 - Yolspor 27 gerçek mi, Seydilerspor 0 - Yolspor 27 ne zaman oynandı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular izleyicilerde büyük bir ilgi oluşturdu. Sorulara verilen cevaplar kadar, seyirciler de doğru yanıtı öğrenmek için ekran başında heyecanla bekliyor. Bilgiyle eğlenceyi harmanlayan yarışma, izleyicilere adeta yarışmanın bir parçası olma deneyimi sunuyor. Peki, 2005'te U16/B futbol ligi lideri Yolspor'un ilk maçta 25-0 yendiği lig sonuncusu Seydilerspor'u, Yolspor yöneticileri "çok atmayız" diyerek ikinci maça çıkmaya ikna etmiş

Yarışmadaki her yeni soru, ekran başındakileri düşünmeye sevk ediyor. Cevabı merak edilen sorular karşısında yarışmacı kadar izleyiciler de heyecan yaşıyor. Eğlenceli ve öğretici içeriği sayesinde izleyiciler, yarışmacıların yerine kendilerini koyarak cevap vermeye çalışıyor. Peki, 2005'te U16/B futbol ligi lideri Yolspor'un ilk maçta 25-0 yendiği lig sonuncusu Seydilerspor'u, Yolspor yöneticileri "çok atmayız" diyerek ikinci maça çıkmaya ikna etmiş, sonuç ne olmuştur?

2005'TE U16/B FUTBOL LİGİ LİDERİ YOLSPOR'UN İLK MAÇTA 25-0 YENDİĞİ LİG SONUNCUSU SEYDİLERSPOR'U, YOLSPOR YÖNETİCİLERİ "ÇOK ATMAYIZ" DİYEREK İKİNCİ MAÇA ÇIKMAYA İKNA ETMİŞ, SONUÇ NE OLMUŞTUR?

A: Seydilerspor 0 - Yolspor 0

B: Seydilerspor 1 - Yolspor 0

C: Seydilerspor 10 - Yolspor 3

D: Seydilerspor 0 - Yolspor 27

Cevap:


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ?

• 7. soru (baraj sorusu): 50.000 ?

• 13. ve son soru: 5.000.000 ?

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru bildiğiniz sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da bir korkutan deprem daha
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel'e bir kötü haber daha! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu

Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İddia: Kılıçdaroğlu yakın zamanda kurultay düşünmüyor, CHP'yi seçime kendisi götürecek

CHP'yi ne zaman kurultaya götürecek? Niyeti çok farklıymış
Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil

"Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil"
İnanılmaz! 2. Lig ekibi Torreense, Sporting'i yenerek kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti

2. Lig ekibi, dünya devini yenip kupayı aldı ve Avrupa Ligi'ne gitti
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na 'kesin ihraç' talebi

CHP'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek başvuru
Adana'da feci kaza: Karı koca öldü, 4 yaşındaki çocukları yaralandı

Kan donduran trafik kazası! Bir aile paramparça oldu
Batman'da sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki Aydın kurtarılamadı

Bu acıya yürek nasıl dayansın? 3 yaşındaki Aydın yaşama tutunamadı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı