Son günlerde sosyal medya gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri Sevcan Güler oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 Şubat 2026 tarihinde gözaltına alınan Sevcan Güler kimdir, neden gözaltına alındı? Sevcan Güler ne iş yapıyor, kaç yaşında, evli mi? Detaylar haberimizde.

SEVCAN GÜLER KİMDİR?

Sosyal medya dünyasında kısa sürede adını duyuran Sevcan Güler, özellikle Instagram üzerinden geniş bir takipçi kitlesine hitap eden bir fenomen olarak tanınıyor. 120 binin üzerinde takipçisi bulunan Güler, paylaştığı yaşam tarzı ve gündelik içeriklerle dikkat çekiyor. Fenomen, sadece sosyal medyada popüler olmakla kalmayıp, aynı zamanda çeşitli marka iş birlikleri ve tanıtımlarla dijital alanda etkin bir profil oluşturmuş durumda.

Geçmişte medyaya yansıyan bazı olaylarla da gündeme gelen Sevcan Güler, sosyal yaşamı ve kişisel tercihleriyle sıkça konuşulan isimlerden biri. Özellikle 2020'li yılların ortasından itibaren influencer sektöründe öne çıkan figürler arasında yer aldı.

SEVCAN GÜLER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

4 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Sevcan Güler de gözaltına alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Güler, toplam 19 kişiyle birlikte emniyete çağrıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Güler'e "uyuşturucu madde kullanımı ve temini" başta olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltildi. Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri alınırken, soruşturmanın gizliliği nedeniyle detaylar kamuoyuyla sınırlı paylaşılıyor.

Gözaltına alınanlar arasında sosyal medya fenomenleri İmren Öztürk, Ceylin Aydemir, Barış Barışma, Melis Yürür, Fatoş Derbeder, Damla Kütük ve Bahadır Gürceer gibi isimler de yer aldı.

SEVCAN GÜLER NE İŞ YAPIYOR?

Sevcan Güler, sosyal medya fenomenliği yaparak dijital dünyada aktif bir kariyere sahip. Özellikle Instagram platformunda paylaştığı günlük yaşam içerikleri ve marka tanıtımları ile dikkat çeken Güler, influencer sektöründe etkili bir konumda bulunuyor.

Fenomenin takipçi kitlesi, paylaşılan içeriklerin çeşitliliği ve iş birlikleri sayesinde sürekli olarak genişliyor. Bu anlamda Güler, yalnızca sosyal medyada değil, dijital pazarlama ve marka tanıtımları alanında da aktif rol oynayan bir isim olarak öne çıkıyor.

SEVCAN GÜLER KAÇ YAŞINDA?

Sevcan Güler'in doğum tarihi hakkında detaylı bilgiler medyada sınırlı yer alıyor. Ancak sosyal medya kariyerine bakıldığında, 2020'li yılların ortasında genç yaşta dijital dünyada adını duyurduğu ve özellikle genç takipçi kitlesine hitap ettiği biliniyor.

SEVCAN GÜLER EVLİ Mİ?

Sosyal medya fenomeni Sevcan Güler'in medeni durumu merak konusu oldu. Güler, güncel olarak bekâr ve herhangi bir evlilik bilgisi medyada yer almıyor.