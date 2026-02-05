Sessiz Saat filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sessiz Saat filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sessiz Saat filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sessiz Saat filmini izleyecek olanların merak ettiği Sessiz Saat konusu nedir, Sessiz Saat oyuncuları kimler ve Sessiz Saat özeti gibi konuları inceliyoruz.

SESSİZ SAAT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Boston'da görev yapan bir dedektif, sahada yaşadığı bir kaza sonrası ciddi işitme kaybı yaşar. Tam da bu sırada, polis departmanı sessiz bir tanığın tek görgü şahidi olduğu bir cinayeti çözmek zorundadır. İşitme engelli tanığın tercümanlığını üstlenen dedektif, hem iletişimi sağlar hem de olayı aydınlatmaya çalışır. Ancak kısa sürede, tanığı susturmak için her yolu deneyen rüşvetçi polislerden oluşan karanlık bir ekibin varlığını keşfeder ve kendi meslektaşlarına karşı zorlu bir mücadeleye girişir.

SESSİZ SAAT FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Sessiz Saat (The Silent Hour) – Oyuncular

• Joel Kinnaman – Dedektif Frank Shaw

• Sandra Mae Frank – Ava Fremont

• Mekhi Phifer – Mason Lynch

• Mark Strong – Dedektif Doug Slater

• Michael Eklund – Angel Flores

• Djinda Kane – Sağlık görevlisi

• Katrina Lupi – Sam Shaw

• Jonathan Koensgen – Sal Moretti

• Sean James Sutton – Dedektif Ned

• Anthony Grant – Julius Simms

• Matthew Camilleri – Farrell

• Jamaal Grant – Cinayet dedektifi

• Chris Dingli – Potter

• Anselmo DeSousa – İşaret dili eğitmeni

• Becky Camilleri – Odyolog

• Marko Nikolic – Jimmy Dent

Yönetmen ve Teknik Kadro

• Yönetmen: Brad Anderson

• Senaryo: Dan Hall

• Yapımcı: Eric Paquette

• Görüntü Yönetmeni: Daniel Aranyó

• Kurgu: Matt Lyon

• Müzik: Anton Sanko

SESSİZ SAAT FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sessiz Saat (The Silent Hour) filminin çekimleri 2023 yılında gerçekleştirildi. Ana çekimler yıl içinde tamamlanırken, bazı ek sahneler daha sonra çekildi.

Çekim Yerleri:

Malta – Filmin büyük bölümü burada çekildi.

Kanada

Toronto

Ontario / Kitchener şehir merkezi

Filmde geçen bazı Amerikan şehir sahneleri, Malta ve Kanada'daki setler kullanılarak canlandırıldı.