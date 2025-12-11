Haberler

Semedo neden yok? Brann Fenerbahçe maçında Semedo sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Semedo neden yok? Brann Fenerbahçe maçında Semedo sakat mı, cezalı mı, yedek mi?
Güncelleme:
Brann–Fenerbahçe mücadelesi yaklaşırken taraftarların aklındaki en büyük soru işareti Semedo'nun neden kadroda yer almadığı oldu. Oyuncunun bir sakatlık problemi mi yaşadığı, cezası olup olmadığı ya da teknik ekibin tercihiyle mi yedek bırakıldığı merak konusu hâline geldi. Semedo'nun neden sahada olmayacağına dair detaylar karşılaşma öncesinde en çok araştırılan başlıklardan biri.

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasındaki son hafta maçında Fenerbahçe, Norveç ekibi Brann'a konuk olmaya hazırlanıyor ve bu karşılaşma sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki 296. sınavı olacak. Taraftarlar ise özellikle Semedo'nun kadroda görünmemesinin sebebini sorguluyor. Aynı şekilde Asensio'nun durumu da merak edilirken, "Semedo neden yok? Brann– Fenerbahçe maçında Semedo sakat mı, cezalı mı yoksa teknik tercih nedeniyle mi oynamıyor?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

SEMEDO NEDEN YOK?

Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirmeye göre, Marco Asensio'nun ağrıları bulunduğu, Nelson Semedo ile Çağlar Söyüncü'nün ise sakatlık süreçlerinin sürdüğü belirtildi. Bu nedenle üç oyuncu da Brann deplasmanı kadrosuna dahil edilmedi.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

BRANN SON ÇALIŞMASINI TAMAMLADI

Brann, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde son idmanını teknik direktör Freyr Alexandersson yönetiminde Nymark Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapılırken, sakatlıkları süren Jonas Torsvik, Sakarias Opsahl, Felix Horn Myhre, Eggert Aron Gudmundsson, Niklas Wassberg ve Saevar Atli Magnusson çalışmada yer almadı.

Isınmanın ardından koordinasyon ve top kapma çalışmaları uygulanırken, hücum organizasyonlarına da ağırlık verildi. Medyaya kapalı bölümde ise Fenerbahçe maçına yönelik taktik hazırlıkların yapıldığı aktarıldı.

FENERBAHÇE BRANN KARŞILAŞMASINA HAZIR

Sarı-lacivertliler, Brann deplasmanı öncesi son antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco'nun yönetiminde gerçekleştirdi. Çalışmanın ilk 20 dakikasında takım ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas organizasyonları üzerinde durdu. Basına kapalı kısımda ise karşılaşma planı detaylandırıldı.

Sakatlığı süren Nelson Semedo antrenmanda bulunmazken, Çağlar Söyüncü bireysel programıyla çalışmalarını sürdürdü. Hafif ağrıları olduğu belirtilen Marco Asensio ise takımla birlikte idmana çıkmadı. Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe kafilesi, maç için Bergen'e doğru yola çıkacak.

MAÇ SAATİ

Brann ile Fenerbahçe arasındaki mücadele bugün TSİ 23.00'te Brann Stadı'nda oynanacak.

