Selen Çetinkaya gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Selen Çetinkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili sıcak gelişmeler gündemde. Selen Çetinkaya'nın da adı operasyon kapsamında geçerken, gözaltı durumu ve soruşturmanın detayları merak konusu oldu. Peki, Selen Çetinkaya gözaltına alındı mı, hangi sebeplerle soruşturuluyor ve hayatıyla ilgili bilgiler neler? Ayrıntılar haberin devamında…

SELEN ÇETİNKAYA GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

SELEN ÇETİNKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Selen Çetinkaya, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak", "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" gibi suçlamalar kapsamında gözaltına alındı.

BAŞKA KİMLER GÖZ A LTINA ALINDI?

Gözaltına alınan diğer şüpheliler arasında Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert ve Rabia Karataş bulunuyor.

SELEN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Selen Çetinkaya hakkında soruşturma kapsamında resmi bilgiler ve kariyer detayları kamuoyuyla paylaşılmadı; mesleği ve geçmişiyle ilgili bilgiler henüz netleşmiş değil.

SELEN ÇETİNKAYA KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi ve yaşıyla ilgili bilgiler henüz açıklanmadı.

SELEN ÇETİNKAYA NERELİ?

Memleketi veya doğum yeriyle ilgili bilgiler şu an için paylaşılmadı.

SELEN ÇETİNKAYA'NIN KARİYERİ

Selen Çetinkaya'nın mesleki geçmişi ve kariyer detayları hakkında resmi veya doğrulanmış bilgiler bulunmuyor.