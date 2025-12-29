Şehit Turgut Külüş kimdir? Yalova'da Şehit olan Şehit Turgut Külüş kaç yaşında, nereli?

Yalova'daki DEAŞ operasyonunda şehit düşen polislerden biri olan Turgut Külüş, sosyal medyada ve haber gündeminde yoğun şekilde araştırılıyor. Şehidin hayatı, görev süresi ve operasyon anındaki rolü merak konusu olurken; "Şehit Turgut Külüş kimdir?", "Kaç yaşında?" ve "Nereli?" soruları gündemde yer alıyor. Detaylar haberin devamında paylaşılıyor.

3 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU

Yalova'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin polislerimize ateş açması sonucu çatışma çıktı. Bu çatışmada Yalova İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan isimli polis memurları şehit oldu.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonda, Türk vatandaşı olan ve DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 6 terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyon sırasında adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk ise sağ olarak tahliye edildi.

"ŞEHİTLERİMİZ, AZİZ MİLLETİMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN CANLARINI ORTAYA KOYDU"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polisler için, "Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum" dedi.

ŞEHİT POLİSLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Operasyonda şehit olan polisler:

Yasin Koçyiğit

Turgut Külüş

İlker Pehlivan

Yaralanan polisler ise Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık, Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel olup, Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ, 5 GÖZALTI VAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü belirterek, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

ŞEHİT TURGUT KÜLÜŞ KİMDİR?

Turgut Külüş, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bir polis memurudur. Operasyonda görevini ifa ederken şehit düşmüştür.

ŞEHİT TURGUT KÜLÜŞ KAÇ YAŞINDA?

Turgut Külüş'ün yaşı ile ilgili resmi bilgi kamuya açıklanmamıştır.

ŞEHİT TURGUT KÜLÜŞ NERELİ?

Turgut Külüş'ün memleketi hakkında resmi kaynaklardan paylaşılmış bir bilgi bulunmamaktadır.