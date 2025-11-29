Haberler

Şehit Hatice Ünal kimdir? Şehit Polis Hatice Ünal kaç yaşında, memleketi neresi?

Şehit Hatice Ünal kimdir? Şehit Polis Hatice Ünal kaç yaşında, memleketi neresi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım'da meydana gelen ve bir polis memurunun şehit düştüğü, bir polis memurunun da ağır yaralandığı trafik kazasında acı haber bir kez daha geldi. Yaklaşık 14 gündür hastanede tedavi gören trafik polisi Hatice Ünal, verilen tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi ve şehit oldu. Şehit Hatice Ünal kimdir? Şehit Polis Hatice Ünal kaç yaşında, memleketi neresi?

Alaşehir'de ekip aracının park halindeki bir TIR'a çarpması sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü trafik polisi Hatice Ünal'ın (24) şehadetiyle, kazadaki şehit sayısı ikiye yükseldi. Kazada olay yerinde şehit olan polis memuru Ali Barut'un (34) ardından Ünal'ın da hayatını kaybetmesi, teşkilatı ve yakınlarını yasa boğdu. Şehit Hatice Ünal kimdir?

KAZA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

15 Kasım sabahı saat 07.30 civarında Alaşehir–Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı bölümünde trajik bir kaza yaşandı. Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görev yapan trafik polisi Hatice Ünal'ın kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, yol kenarında park halinde bulunan 45 AIJ 250 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ekip aracı dorse altına girdi.

POLİS MEMURU ALİ BARUT OLAY YERİNDE ŞEHİT OLDU

Kazada araç içinde bulunan polis memurlarından Ali Barut olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Hatice Ünal'a çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Ünal, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

ALİ BARUT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve iki çocuk babası olan 10 yıllık polis memuru Ali Barut için önce Alaşehir Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ardından şehit memur, Salihli'nin Kapancı Mahallesi'nde dualarla defnedildi.

HATİCE ÜNAL 14 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören trafik polisi Hatice Ünal'dan da acı haber geldi. Ünal, kazadan 14 gün sonra yaşamını yitirdi. Şehit Ünal'ın memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kavak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Çankırılı olanHatice Ünal 24 yaşındaydı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Transfer listesi belli oldu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği iki isim

Transfer listesi belli oldu! İşte istediği iki yıldız isim
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Suriyeli bakan İsrail'e meydan okudu

İsrail'in saldırdığı köyde konuştu! Suriyeli bakan meydan okudu
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

Acun Ilıcalı'dan mutlusu yok
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

Süper Lig'de maç sonu istifa! Ünlü hoca görevini bıraktı
Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 90+2'de hüsrana uğradı

4 dakikada 2 gol attı, buna rağmen 90+2'de şoku yaşadı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.