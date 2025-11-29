Şehit Hatice Ünal kimdir? Şehit Polis Hatice Ünal kaç yaşında, memleketi neresi?

Alaşehir'de ekip aracının park halindeki bir TIR'a çarpması sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü trafik polisi Hatice Ünal'ın (24) şehadetiyle, kazadaki şehit sayısı ikiye yükseldi. Kazada olay yerinde şehit olan polis memuru Ali Barut'un (34) ardından Ünal'ın da hayatını kaybetmesi, teşkilatı ve yakınlarını yasa boğdu. Şehit Hatice Ünal kimdir?

KAZA SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

15 Kasım sabahı saat 07.30 civarında Alaşehir–Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı bölümünde trajik bir kaza yaşandı. Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görev yapan trafik polisi Hatice Ünal'ın kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, yol kenarında park halinde bulunan 45 AIJ 250 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ekip aracı dorse altına girdi.

POLİS MEMURU ALİ BARUT OLAY YERİNDE ŞEHİT OLDU

Kazada araç içinde bulunan polis memurlarından Ali Barut olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Hatice Ünal'a çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Ünal, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

ALİ BARUT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Evli ve iki çocuk babası olan 10 yıllık polis memuru Ali Barut için önce Alaşehir Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ardından şehit memur, Salihli'nin Kapancı Mahallesi'nde dualarla defnedildi.

HATİCE ÜNAL 14 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören trafik polisi Hatice Ünal'dan da acı haber geldi. Ünal, kazadan 14 gün sonra yaşamını yitirdi. Şehit Ünal'ın memleketi Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Kavak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Çankırılı olanHatice Ünal 24 yaşındaydı.