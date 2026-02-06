Scott Bessent kimdir? ABD Hazine Bakanı Scott Bessent kaç yaşında, nereli?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, son dönemde hem politika hem de finans dünyasında dikkat çeken isimlerden biri. Yatırımcı ve hedge fon yöneticisi kimliğiyle tanınan Bessent, Trump yönetiminde Hazine Bakanı olarak önemli bir göreve getirildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SCOTT BESSENT KİMDİR?

Scott Kenneth Homer Bessent, Amerikalı siyasetçi, yatırımcı ve hedge fon yöneticisidir. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Hazine Bakanı olarak görev yapmaktadır. Soros Fund Management'da ortak olarak çalışmış ve Key Square Group adlı küresel makro yatırım şirketinin kurucusudur. Trump'ın 2024 başkanlık kampanyasının önemli destekçilerinden biri olan Bessent, kabinede görev alan ilk açık eşcinsel Hazine Bakanıdır.

SCOTT BESSENT KAÇ YAŞINDA?

Scott Bessent, 21 Ağustos 1962 doğumludur ve 2026 itibarıyla 63 yaşındadır.

SCOTT BESSENT NERELİ?

Bessent, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Karolina eyaletine bağlı Conway şehrinde dünyaya gelmiştir.

SCOTT BESSENT'İN KARİYERİ

Bessent, Yale Üniversitesi'nden siyaset bilimi alanında mezun olduktan sonra yatırım ve finans sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. Jim Rogers ve Jim Chanos gibi yatırım uzmanlarının yanında staj yaptıktan sonra 1991 yılında Soros Fund Management'a katıldı. Burada Londra ofisinin başına geçerek küresel piyasalarda önemli başarılar elde etti. 2015 yılında Key Square Group'u kuran Bessent, küresel makro yatırımlara odaklanan bir fon yönetti. 2024 yılında Donald Trump tarafından Hazine Bakanlığı için aday gösterilen Bessent, Senato onayı ile göreve başlamıştır. Ayrıca akademik alanda Yale Üniversitesi'nde ekonomi tarihi dersleri vermiştir.