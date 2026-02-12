Saruhan Karaman kimdir, Saruhan Karaman neden PFDK'ya sevk edildi, Saruhan Karaman bahis oynadı mı?

Saruhan Karaman neden PFDK'ya sevk edildi, bahis oynadığı iddiaları doğru mu? Spor gündemini hareketlendiren bu gelişmenin ardından Saruhan Karaman'ın kariyeri, disiplin kuruluna sevk süreci ve bahis iddialarına ilişkin resmi açıklamalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

510 PERSONEL HAKKINDA DİSİPLİN SÜRECİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig dahil olmak üzere profesyonel liglerde görev almış toplam 510 personel, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. İncelemelerin federasyonun iç denetim mekanizmaları ve ilgili kurumlarla yapılan veri analizleri sonucunda yürütüldüğü belirtildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE CEPHESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Disipline sevk edilen isimler arasında iki büyük kulüpte görev yapan personellerin bulunması dikkat çekti. Galatasaray A Takım Doktoru Abdullah Yener İnce ile Fenerbahçe A Takım Tercümanı Saruhan Karaman, bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

TFF'DEN NET MESAJ: TAVİZSİZ MÜCADELE

Federasyon yetkilileri, futbolun güvenilirliğini zedeleyen her türlü yasa dışı bahis faaliyetinin kararlılıkla takip edileceğini vurguladı. Açıklamada, kulüp çalışanları, teknik ekipler ve tüm futbol paydaşlarının mevzuata uygun davranmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

KARARLAR MERAKLA BEKLENİYOR

PFDK'nin önümüzdeki günlerde dosyaları inceleyerek ilgili isimler hakkında vereceği kararlar futbol kamuoyu tarafından yakından takip edilecek. Alınacak kararların, benzer ihlallerin önüne geçilmesi açısından emsal teşkil etmesi bekleniyor.

SARUHAN KARAMAN KİMDİR?

Saruhan Karaman Fenerbahçe takım tercümanıdır.