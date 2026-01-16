Haberler

Sara sakatlandı mı, Gabriel Sara kaç maç yok ne zaman dönecek?

Sara sakatlandı mı, Gabriel Sara kaç maç yok ne zaman dönecek?
Güncelleme:
Galatasaray Kulübü, takımda forma giyen Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Gabriel Sara'nın son sağlık durumlarıyla ilgili resmi bir bilgilendirme yayımladı. Yapılan açıklamanın ardından futbolseverler, özellikle Gabriel Sara'nın sakatlığı olup olmadığı, sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı ve yeniden ne zaman forma giyebileceği konularına odaklandı.

Sarı-kırmızılı ekip tarafından paylaşılan sağlık raporunda Singo, Arda Ünyay ve Gabriel Sara'nın durumu netlik kazanırken, Gabriel Sara'nın yaşadığı problemin ciddiyeti merak konusu oldu. Taraftarlar ve spor kamuoyu, Sara'nın sakatlanıp sakatlanmadığını, kaç karşılaşmada görev alamayacağını ve dönüş tarihini araştırmaya başladı.

SARA SAKATLANDI MI?

Galatasaray, sakatlık yaşayan futbolcularının sağlık durumlarına ilişkin resmi bir bilgilendirme paylaştı. Yapılan açıklamada Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Gabriel Sara'nın son durumlarına dair detaylara yer verildi.

SINGO SAHAYA DÖNÜŞ SÜRECİNDE

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan duyuruda, Wilfried Singo'nun tedavisinin tamamlanmasının ardından kendisi için hazırlanan özel dönüş programı kapsamında çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Singo'nun hem salonda hem de sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü aktarıldı.

ARDA ÜNYAY'IN SAKATLIĞI NETLEŞTİ

Fethiyespor karşılaşmasında yaşadığı ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Arda Ünyay'ın yapılan kontrollerinde sol arka adalesinde hafif ile orta seviye arasında bir zorlanma tespit edildiği belirtildi. Genç oyuncunun tedavi sürecinin başlatıldığı bildirildi.

GABRIEL SARA KAÇ MAÇ YOK, NE ZAMAN DÖNECEK?

Gabriel Sara'nın yapılan sağlık kontrollerinde sol diz dış yan bağlarında gerilme ve buna bağlı kanama tespit edildiği açıklandı. Brezilyalı futbolcunun tedavisine hemen başlandığı ifade edilirken, sahalardan yaklaşık 3 hafta uzak kalmasının beklendiği kaydedildi.

