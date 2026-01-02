Şanlıurfa Hava Durumu 2-3 Ocak 2026! Kar yağacak mı, Şanlıurfa'da hava durumu yarın nasıl olacak?

Şanlıurfa hava durumu kar yağışı durumu belli oldu. Şanlıurfa'da yeni yılın ilk günleri soğuk hava koşullarıyla geçiyor. Şanlıurfa'da kar yağıyor mu? Meteorolojik tahminler, kentte hem günlük hem de saatlik bazda düşük sıcaklıkların etkili olacağını ortaya koyuyor.

ŞANLIURFA HAVA DURUMU

MGM verilerine göre Şanlıurfa'da önümüzdeki 5 gün boyunca soğuk hava etkisini sürdürecek. 2 Ocak Cuma günü hava çok bulutlu, sıcaklık -2 ile 0 °C arasında seyredecek, rüzgâr kuzey yönlerden zaman zaman 25 km/sa hıza ulaşacak. Hafta sonu (3–4 Ocak) parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıklar gece -6, -5 °C'ye kadar düşecek, gündüz ise 0–1 °C civarında olacak. Pazartesi ve salı günleri hava yine parçalı bulutlu, salı günü en yüksek sıcaklık 5 °C'ye kadar yükselse de gece sıcaklıkları -5 ile -2 °C arasında kalarak don riskini devam ettirecek. Nem oranı genel olarak %50–85 aralığında seyredecek, rüzgâr hafta ilerledikçe zayıflayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük Şanlıurfa hava tahmin raporu şu şekildedir:

YARINKİ ŞANLIURFA HAVA DURUMU 2-3 OCAK 2026

Saatlik tahmine göre 2 Ocak Cuma günü gece ve sabah saatlerinde hava çok bulutlu, sıcaklık -2 ile -1 °C civarında, hissedilen sıcaklık ise -7 ila -8 °C arasında olacak. Gün içerisinde öğle saatlerine doğru sıcaklık 0 °C'ye yükselse de hissedilen sıcaklık -4, -5 °C seviyelerinde kalacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık yeniden düşerek -4 °C'ye kadar inecek, hissedilen sıcaklık -9 °C'ye kadar gerileyecek. Gün boyunca rüzgâr kuzey yönlerden esecek, ortalama 12–25 km/sa hızında, zaman zaman 45–48 km/sa'ya varan hamleler görülebilecek. Bu nedenle özellikle gece ve sabah saatlerinde soğuk havaya karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından saat saat Şanlıurfa'da hava nasıl olacak? İşte saatlik hava tahmin raporu: