Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan uyarıların ardından, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren hava şartlarında gözle görülür bir değişim yaşandı. Kentin bazı bölgelerinde yağmur şeklinde başlayan yağış, kısa sürede kara yakın bir forma dönüşerek kar yağışına evrildi. Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da yaşayan öğrenci ve veliler, 31 Aralık Çarşamba günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı.

İstanbul Valiliği'nin gece saatlerinde paylaştığı kar yağışı uyarısının ardından beklenen soğuk ve karlı hava, şehir genelinde etkisini hissettirdi. Özellikle rakımı yüksek ilçelerde kar yağışı daha yoğun görülürken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusu gündemin ilk sıralarına yerleşti. Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da 31 Aralık Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağına dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

AVRUPA YAKASI'NDA YAĞIŞ PEK ÇOK İLÇEYİ ETKİSİ ALTINA ALDI

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda birçok noktada sağanak yağış etkisini gösterdi. Boğaz çevresiyle birlikte Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Silivri'de yağışın zaman zaman devam ettiği görüldü.

İSTANBUL'DA OKULLAR İÇİN TATİL KARARI VAR MI?

Hava şartlarının giderek ağırlaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler gözlerini olası tatil açıklamalarına çevirdi. Ancak şu ana kadar İstanbul genelinde eğitime ara verilmesine ilişkin yetkililerden resmi bir duyuru yapılmadı.

ŞİDDETLİ YAĞMUR TRAFİĞİ VE GÜNLÜK YAŞAMI ZORLAŞTIRDI

Kent genelinde etkili olan sağanak, özellikle akşam saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetlenmesiyle birlikte birçok ana yol ve bağlantı güzergâhında trafik yoğunluğu oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

ANADOLU YAKASI'NDA SAĞANAK YER YER KUVVETLİ SEYRETTİ

Anadolu Yakası'nda da yağış etkisini sürdürdü. Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere pek çok ilçede sağanağın zaman zaman kuvvetlendiği bildirildi. Yoğun yağmur nedeniyle bazı bölgelerde araç trafiği yavaşladı.

YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLDÜ

İstanbul'un yüksek kesimlerinde yağışın türü değişti. Başakşehir ve Beylikdüzü'nün bazı noktalarında yağmur yerini kara bıraktı. Kar yağışını gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

SAĞANAK VATANDAŞLARI SOKAKTA HAZIRLIKSIZ YAKALADI

Kısa sürede etkisini artıran yağış, dışarıda bulunan birçok kişiyi zor durumda bıraktı. Aniden bastıran yağmura yakalanan vatandaşların bir bölümü şemsiyeleriyle yürümeye devam ederken, bazıları ise duraklara ve bina girişlerine sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

Osman DEMİR
