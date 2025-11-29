Sakaryaspor Ümraniyespor CANLI nereden izlenir, Sakaryaspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Lig'in heyecan dolu mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Müsabakayı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayıncısını ve canlı yayın seçeneklerini öğrenmek istiyor. Sakaryaspor – Ümraniyespor maçının nerede yayınlanacağı ve ekranlara nasıl geleceği yoğun şekilde sorgulanıyor.

SAKARYASPOR – ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Ümraniyespor'un karşı karşıya geleceği mücadele, Bein Sports Max 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

BEIN SPORTS MAX 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports Max 1 yayınlarına Digiturk 82, Kablo TV 236 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli şekilde erişim sağlanabilmektedir.

TRT SPOR FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70. kanallarda yer almakta olup Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Sakaryaspor ile Ümraniyespor arasındaki lig mücadelesi 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Karşılaşma 19.00'da başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

İki takımın buluşacağı bu mücadele, Sakarya'da bulunan Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek.