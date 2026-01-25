"Bu hikayede herkes sahtekar" mottosuyla yola çıkan ve yeni sezonda çok konuşulması beklenen dizide, bir tarafta mesleklerinde bazen sınırları zorlayan baba-oğul avukatlar Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan (Burak Deniz), diğer tarafta ise ailesini geçindirmek için çeşitli riskli işlere giren Asya'nın (Hilal Altınbilek) hayatı anlatılıyor. Peki, Sahtekarlar 15. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

SAHTEKARLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir gecede yaşananlar, herkesin hayatında onarılması güç kırılmalara yol açar. Asya, en büyük kaybıyla yüzleşirken acısı hızla öfkeye ve hesap sorma arzusuna dönüşür. Yaşananların ardındaki karanlık, onu beklemediği isimlerle ve sarsıcı gerçeklerle karşı karşıya getirir.

Ertan, hatırlamadığı o geceye dair parçaları bir araya getirmeye çalışırken, eksik kalanlar süreci çıkmaza sürükler. İki cinayetin de baş şüphelisi olarak görülmesi üzerindeki baskıyı her geçen an artırır.

Hidayet, dağılmak üzere olan düzeni yeniden kurmak ister. Attığı her adım, yaptığı her hamle aile içindeki kırılgan dengeleri daha da sarsar.

Asya ve Ertan, yas ile sadakatin iç içe geçtiği bir eşiktedir. Sorular çoğalır, cevaplar gecikir. Herkesin bir şeyler sakladığı bu gecede, gerçeğe en çok yaklaşanın ödeyeceği bedel kaçınılmazdır.

SAHTEKARLAR 15. BÖLÜMLİNKİ VAR MI?

Sahtekarlar bölümlerini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.

SAHTEKARLAR KONUSU NE?

Dizi, ülkenin önde gelen avukatlarından biri olan Ertan'ın, saygın iş insanı Hidayet Kutman'ın kritik bir davasını kazanmak için Reyhan'dan yardım istemesiyle başlar. Reyhan, yoksulluk içinde büyümüş fakat sahtekarlıkta usta biridir ve bu tehlikeli iş birliği ikisini de büyük bir oyunun içine çeker.