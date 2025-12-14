"Bu hikayede herkes sahtekar" mottosuyla yola çıkan ve yeni sezonda çok konuşulması beklenen dizide, bir tarafta mesleklerinde bazen sınırları zorlayan baba-oğul avukatlar Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan (Burak Deniz), diğer tarafta ise ailesini geçindirmek için çeşitli riskli işlere giren Asya'nın (Hilal Altınbilek) hayatı anlatılıyor. Peki, Sahtekarlar 10. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

SAHTEKARLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya ve Ertan'ın evliliği Bakizade yalısına bir yıldırım gibi düşmüştür. Üstelik bu evliliğe engel olmaya giden Hidayet'in, Ertan uğruna kendisini feda etmesi herkesin kafasında benzer sorulara neden olmuştur; Hidayet'in asıl amacı Ertan'ı korumak mıydı yoksa yine bambaşka bir hesabın mı peşindeydi?

Hidayet'in hastaneye kaldırılmasıyla, Bakizade kardeşler arasındaki çatlaklar birer birer su yüzüne çıkar. Kardeşler babalarının yokluğuyla ilk kez gerçek anlamda yüzleşir; bir iktidar savaşı başlar.Kendi içlerinde savaşa giren kardeşler, kavgalarını bir yana bırakıp, asıl düşmanları olan Ertan'a karşı birleşmeyi becerebilecek mi?Hüma, Asya'ya yıllardır içinde biriktirdiği kırgınlıklarla beraber yüklenirken; Simla içinde sıkışmış baba acısını ilk kez Taha'ya açar. Bu sırada Samet'in eve sinsice yaklaşması ve İrem'le kurduğu yakınlık, Asya'nın evindeki tüm taşları oynatacaktır.

Ertan Hidayet'i vuran Eymir'i bulmak için harekete geçer. Planları Eymir yüzünden alt üst olan Eyüp ise bu konuda Ertan'a yardım etmeye karar verir. Oysa Eymir'in aşkı uğuruna pes etmeye hiç niyeti yoktur. Son kozunu oynamaktan hiç çekinmeyecektir.

SAHTEKARLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hidayet'in yetkilerini Ertan'a devretmesi, Bakizade kardeşlerde derin bir kırılma yaratır. Babalarının hayatı pahasına Ertan'ı koruması yetmezmiş gibi, şimdi bir de yönetimi ona emanet etmiştir. Bu, kardeşlerin Ertan ve Asya'ya karşı açıktan bir cephe almasına neden olur. Ertan ve Asya bu görevi her ne olursa olsun omuzlamaya kararlıdır.

Bakizade kardeşler Ertan'ı itibarsızlaştırmak için dört koldan harekete geçer ve hızla planlarını uygulamaya başlarlar. Başarılı olmak için, hiç beklenmedik iş birlikleri yapmak zorundadırlar. Bu sırada Ertan ise şirkette hiç ummadığı bir misafir ile karşılaşır; Eyüp… Eyüp'ün talebi Ertan ve Eyüp arasında iplerin iyice gerilmesine neden olur. Samet'in Taha ile yaşadığı küçük serüven, İrem'in kalbini kazanmasına neden olur. Bunu öğrenen Asya ise kardeşlerinin babaları ile kurduğu yakınlık yüzünden çok endişelidir.Öte yandan Taha ile ilgili öğrendiği gerçek, onu mecburen ve bir an önce önlem almaya iter.

Ertan Asya'yı ne pahasına olursa olsun korurken, sağlık sorunları yaşan Eymir'in ifadesi henüz alınmamıştır. Hiç beklemediği bir anda, beklemediği birinden aldığı teklif onu bambaşka bir yolculuğa iter. Bakizade kardeşlerin tuzağı ise Ertan ve Asya'yı tahmin edemeyecekleri bir sona doğru sürükler. Karşı cephe sandıklarından daha da güçlü ve inatçıdır. İyi niyet ile attıkları adım

SAHTEKARLAR 10. BÖLÜM TEK PARÇA FULL HD İZLEME LİNKİ VAR MI?

Sahtekarlar bölümlerini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.

SAHTEKARLAR KONUSU NE?

Dizi, ülkenin önde gelen avukatlarından biri olan Ertan'ın, saygın iş insanı Hidayet Kutman'ın kritik bir davasını kazanmak için Reyhan'dan yardım istemesiyle başlar. Reyhan, yoksulluk içinde büyümüş fakat sahtekarlıkta usta biridir ve bu tehlikeli iş birliği ikisini de büyük bir oyunun içine çeker.