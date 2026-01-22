Haberler

Sahiplendiği kedi veya köpeğini terk ettiği gerekçesiyle idari yaptırım uygulananların ne kadar süre boyunca hayvan bakımevlerinden hayvan ...

Sahiplendiği kedi veya köpeğini terk ettiği gerekçesiyle idari yaptırım uygulananların ne kadar süre boyunca hayvan bakımevlerinden hayvan ...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Yarışmadaki her bir soru, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Sorunun cevabını beklerken, yarışmacının nasıl bir yanıt vereceği de ayrı bir heyecan unsuru oluşturuyor. Sahiplendiği kedi veya köpeğini terk ettiği gerekçesiyle idari yaptırım uygulananların ne kadar süre boyunca hayvan bakımevlerinden hayvan ...

Yeni bölümde yöneltilen sorular, izleyenlerde adeta bir rekabet duygusu uyandırıyor. Yarışmacının cevabı kadar doğru cevabın ne olduğunu öğrenme arzusu da merak duygusunu artırıyor. Program, eğlenceli yapısıyla sadece bilgi yarışması olmanın ötesine geçiyor; izleyiciler kendilerini yarışmacıların yerine koyarak her soruda düşünmeye başlıyor. Peki, Sahiplendiği kedi veya köpeğini terk ettiği gerekçesiyle idari yaptırım uygulananların ne kadar süre boyunca hayvan bakımevlerinden hayvan sahiplenmesi yasaktır?

SAHİPLENDİĞİ KEDİ VEYA KÖPEĞİNİ TERK ETTİĞİ GEREKÇESİYLE İDARİ YAPTIRIM UYGULANANLARIN NE KADAR SÜRE BOYUNCA HAYVAN BAKIMEVLERİNDEN HAYVAN SAHİPLENMESİ YASAKTIR?

A: 1 yıl

B: 3 yıl

C: 5 yıl

D: 10 yıl

Cevap : B

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Dünyanın en popüler ve en çok ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarındaki heyecanını sürdürüyor. Yarışmada, zorluk seviyesi giderek artan 13 soru bulunuyor. Tüm soruları doğru cevaplayarak 13. soruyu bilen yarışmacı, 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları yer alıyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, yarışmacı en son geçilen baraj ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilme hakkına sahip; bu durumda en son doğru bildiği sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor.

Bu dinamik ve heyecan dolu format, izleyicilere hem bilgi hem de stratejiyi bir arada kullanma fırsatı sunuyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret

ABD ortada bıraktıktan sonra iki isme gitti, eli boş döndü
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Kandil'den Türk bayrağına saldırıyla ilgili açıklama

Türk bayrağına saldırıyla ilgili Kandil'den dikkat çeken açıklama
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış

Hemşire vahşetinin odağındaki hastaneyle ilgili kan donduran detay
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Saran'ın aylık geliri
Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok

2 çocuk annesi kadının son görüntüleri bu oldu