Haberler

Sadettin Saran uçağı İstanbul'a saat kaçta inecek, Sadettin Saran uçak takip kodu ne?

Sadettin Saran uçağı İstanbul'a saat kaçta inecek, Sadettin Saran uçak takip kodu ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Saran'ın avukatı Alper Alpoğlu, müvekkilinin Türkiye'ye dönüş yapacağını kamuoyuna duyurdu. Bu gelişmenin ardından Sadettin Saran'ın İstanbul'a ne zaman iniş yapacağı ve uçağının takip bilgilerine dair detaylar merak konusu oldu.

Uyuşturucu iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye davet edildi. Avukatı Alper Alpoğlu tarafından yapılan açıklamada, Saran'ın kısa süre içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında, Saran'ın İstanbul'a varış saati ve uçuşuna ait takip kodu araştırılmaya başlandı.

SADETTİN SARAN'IN İSTANBUL'A İNİŞ SAATİ MERAK KONUSU

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın Türkiye'ye dönüş saati kamuoyunda merak uyandırdı. Hakkında çıkan iddiaların ardından ilk açıklamasını yapan Saran, ülkeye dönüş hazırlığında olduğunu belirtti.

"HİÇBİR ŞEYDEN ÇEKİNMİYORUM" AÇIKLAMASI

Sadettin Saran yaptığı açıklamada, "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim, hiçbir şeyden çekinmiyorum" ifadelerini kullandı. Bu sözler, kamuoyunda sürece dair dikkatle takip edilirken, dönüş saatine ilişkin yeni bilgiler de paylaşılmaya başlandı.

ATATÜRK HAVALİMANI İÇİN SAAT VERİLDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sadettin Saran'ın saat 01.10'da Atatürk Havalimanı'na iniş yapmasının beklendiğini aktardı

SARAN'IN AVUKATINDAN RESMİ AÇIKLAMA

Sadettin Saran'ın avukatı da basında yer alan haberler sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Saran'ın dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve bazı transfer görüşmeleri nedeniyle yurt dışında bulunduğu belirtildi.

Avukat tarafından yapılan bilgilendirmede, Sadettin Saran'ın hakkında yürütülen adli süreçten haberdar edilmesinin ardından Türkiye'ye dönüş sürecini başlattığı ifade edildi. İlk uygun uçuşla ülkeye giriş yapacağı, gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceği vurgulandı.

SADETTİN SARAN'IN UÇAK TAKİP KODU VAR MI?

Sadettin Saran'ın uçuşuna ait herhangi bir uçak takip kodu veya resmi uçuş bilgisi şu ana kadar paylaşılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına Danla Bilic'ten yanıt geldi

Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına yanıt geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Hesap açıp ilk tvitini attı! Söylediği 4 lider arasında Erdoğan da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
Bodrum'da ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü

Gözde tatil ilçesinde ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapıldı
title