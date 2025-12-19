Sadettin Saran uçağı İstanbul'a saat kaçta inecek, Sadettin Saran uçak takip kodu ne?

Uyuşturucu iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye davet edildi. Avukatı Alper Alpoğlu tarafından yapılan açıklamada, Saran'ın kısa süre içinde Türkiye'ye geleceği belirtildi. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında, Saran'ın İstanbul'a varış saati ve uçuşuna ait takip kodu araştırılmaya başlandı.

SADETTİN SARAN'IN İSTANBUL'A İNİŞ SAATİ MERAK KONUSU

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın Türkiye'ye dönüş saati kamuoyunda merak uyandırdı. Hakkında çıkan iddiaların ardından ilk açıklamasını yapan Saran, ülkeye dönüş hazırlığında olduğunu belirtti.

"HİÇBİR ŞEYDEN ÇEKİNMİYORUM" AÇIKLAMASI

Sadettin Saran yaptığı açıklamada, "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim, hiçbir şeyden çekinmiyorum" ifadelerini kullandı. Bu sözler, kamuoyunda sürece dair dikkatle takip edilirken, dönüş saatine ilişkin yeni bilgiler de paylaşılmaya başlandı.

ATATÜRK HAVALİMANI İÇİN SAAT VERİLDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sadettin Saran'ın saat 01.10'da Atatürk Havalimanı'na iniş yapmasının beklendiğini aktardı

SARAN'IN AVUKATINDAN RESMİ AÇIKLAMA

Sadettin Saran'ın avukatı da basında yer alan haberler sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Saran'ın dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve bazı transfer görüşmeleri nedeniyle yurt dışında bulunduğu belirtildi.

Avukat tarafından yapılan bilgilendirmede, Sadettin Saran'ın hakkında yürütülen adli süreçten haberdar edilmesinin ardından Türkiye'ye dönüş sürecini başlattığı ifade edildi. İlk uygun uçuşla ülkeye giriş yapacağı, gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceği vurgulandı.

SADETTİN SARAN'IN UÇAK TAKİP KODU VAR MI?

Sadettin Saran'ın uçuşuna ait herhangi bir uçak takip kodu veya resmi uçuş bilgisi şu ana kadar paylaşılmadı.