Sadettin Saran nerede, yurt dışında mı, Türkiye'de mi?
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu dosyasından ifadeye çağrıldı. Peki, Sadettin Saran nerede, yurt dışında mı, Türkiye'de mi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönettiği uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ayrıca Saran'ın yurt dışında olduğu ortaya çıktı. Sadettin Saran nerede, yurt dışında mı, Türkiye'de mi?

SORUŞTURMA SADETTİN SARAN'A SIÇRADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın birçok ünlü isme yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'a da sıçradı.

İFADEYE ÇAĞRILDI, EVİNDE ARAMA YAPILIYOR

Soruşturma kapsamında Sadettin Saran da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ayrıca Saran'ın evinde ekiplerin arama yaptığı öğrenildi.

SADETTİN SARAN NEREDE?

Saran'ın yurt dışında olduğu öğrenildi. Sadettin Saran'a avukatları aracılığıyla Türkiye'ye dönmesi çağrısı yapıldı.

Osman DEMİR
