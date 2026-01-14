Ronaldo'nun serveti ne kadar? Ronaldo Dünya'nın kaçıncı zengin insanı?

Futbol kariyeri boyunca kırdığı rekorların yanı sıra kazancıyla da dikkat çeken Cristiano Ronaldo, dünyanın en çok konuşulan sporcuları arasında yer alıyor. Sahadaki başarısını ticari anlaşmalar ve yatırımlarla pekiştiren yıldız ismin serveti ve küresel zenginlik sıralamasındaki yeri merak konusu oldu. "Ronaldo'nun serveti ne kadar?" ve "Dünyanın en zenginleri arasında kaçıncı sırada?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RONALDO'NUN SERVETİ NE KADAR?

Cristiano Ronaldo'nun serveti, farklı kaynaklara göre değişmekle birlikte yaklaşık 500–600 milyon dolar aralığında gösteriliyor. Futbol maaşları, imza paraları, sponsorluk anlaşmaları ve kendi markalarından elde ettiği gelirler bu servetin temelini oluşturuyor.

RONALDO DÜNYA'NIN KAÇINCI ZENGİN İNSANI?

Ronaldo, dünyanın en zengin insanları listesinde ilk sıralarda yer almasa da en zengin sporcular arasında üst sıralarda bulunuyor. Global milyarder listelerinde değil, ancak spor dünyasında gelir ve servet bakımından en üst düzey isimlerden biri kabul ediliyor.

RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985 doğumlu Portekizli futbolcudur. Kariyerinde Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al Nassr gibi kulüplerde forma giymiş; bireysel ödüller, lig şampiyonlukları ve uluslararası kupalar kazanmıştır. Futbol tarihinin en etkili ve tanınan oyuncularından biridir.

RONALDO ZENGİN Mİ?

Evet. Ronaldo yalnızca futbol kariyeriyle değil; reklam anlaşmaları, sosyal medya gelirleri, CR7 markası, otelcilik ve farklı yatırımlarıyla son derece zengin bir sporcu olarak öne çıkıyor.