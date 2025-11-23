Haberler

Rizespor'un golünde Fred'e faul var mı? Ali Sowe'un attığı golde faul var mı?

Rizespor'un golünde Fred'e faul var mı? Ali Sowe'un attığı golde faul var mı?
Güncelleme:
Rizespor'un golünde Fred'e faul var mı sorusu gündemde. Ali Sowe'un attığı golde tartışmalı bir durum yaşandı. Peki, Rizespor'un golünde Fred'e faul var mı? Ali Sowe'un attığı golde faul var mı? Hakem görüşleri haberimizde!

Süper Lig'in son haftalarında tansiyonun giderek yükseldiği karşılaşmalardan biri olan Rizespor– Fenerbahçe maçı, özellikle iki pozisyon sonrası hakem tartışmalarının odağına yerleşti. Peki, Rizespor'un golünde Fred'e faul var mı?, Ali Sowe'un attığı golde faul var mı? Detaylar...

RİZESPOR'UN GOLÜNDE FRED'E FAUL VAR MI?

Rizespor'un 1. golü öncesi yaşanan ikili mücadelede, topa sahip olmak isteyen Fred ile Rizesporlu oyuncu arasında fiziksel temas yaşandı. Fenerbahçe cephesi pozisyonun faul olduğunu savunurken, maçın hakemi oyunu devam ettirdi ve ardından gol geldi. Bu durum, karşılaşmanın en kritik tartışma başlıklarından biri hâline dönüştü.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) belirlediği kurallara göre bir temasın faul olarak değerlendirilebilmesi için oyuncunun dengesini bozacak, kol veya el temasının yüz bölgesine net şekilde gelmesi ya da itme/çekme unsurunun açıkça görülmesi gerekir. Tartışmanın merkezinde tam da bu kriterler yer alıyor.

Deniz Ateş Bitnel:

"Rizespor'un attığı gol öncesi herhangi bir ihlal söz konusu değil. İhlal olabilmesi için elin kolun yüze net temas etmesi gerekir."

Bitnel'in yorumu, hakemin devam kararıyla paralel.

ALİ SOWE'UN ATTIĞI GOLDE FAUL VAR MI?

Maçın bir diğer çok konuşulan anı, Ali Sowe'un attığı golde yaşanan temas oldu. Fenerbahçe savunması pozisyonun öncesinde hafif bir itme olduğunu savunurken, golün geçerliliği maç sonrasında geniş çapta tartışıldı.

