Ramazan ne zaman başlıyor? 2026 Ramazan ayı ilk oruç ve ilk sahur ne zaman?

Müslümanlar için büyük anlam taşıyan Ramazan ayına dair resmi takvim açıklandı. Sahur ve iftar düzeninden bayram günlerine kadar tüm tarihler dini günler takviminde yer aldı.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılında Ramazan ayının ilk sahuru, 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece yapılacak. Sahur vaktinin ardından 19 Şubat Perşembe sabahı imsak vaktinin girmesiyle birlikte ilk oruç tutulacak ve Ramazan ayı resmen başlamış olacak.

Ramazan ayı boyunca oruç ibadeti, imsak vaktinden iftar saatine kadar yerine getirilecek. Takvimde yer alan bu tarihler doğrultusunda Ramazan hazırlıkları planlanırken, sahur ve iftar vakitleri de bu başlangıç gününe göre şekillenecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2026?

2026 yılı Ramazan Bayramı öncesindeki arefe günü 19 Mart Perşembe olarak takvimde yer aldı. Arefe günüyle birlikte Ramazan ayı sona erecek ve bayram süreci başlayacak.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 20 Mart 2026 Cuma günü idrak edilecek. Bayramın ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü ve son günü ise 22 Mart Pazar günü olacak.